Come da nostre precedenti proiezioni, l’indice Nasdaq ha prima interessato e poi ceduto al ribasso l’area target, che fungeva da supporto.

Si aprono quindi scenari ribassisti che, salvo una ripresa delle quotazioni confermata in chiusura settimanale, potrebbero confermare ipotesi di inversione di medio e lungo termine.

Ma procediamo per gradi, partendo da dove eravamo rimasti nella nostra precedente analisi.

Nasdaq al bivio

Partiamo quindi dal seguente grafico a barre settimanali.

Si tratta dello stesso grafico, utilizzato nella precedente analisi, ma che in quest’ultima era rappresentato a barre giornaliere.

Inoltre il presente grafico contiene alcuni elementi ulteriori.

Notiamo, in primis, il cedimento del bordo inferiore del canale rialzista giallo, lungo il quale si collocava la prima area obiettivo.

Ora l’indice si trova ad un bivio.

Per evitare ulteriori ribassi deve recuperare il bordo inferiore confermando in chiusura di settimana.

Diversamente non solo verrebbe confermata la rottura ribassista del canale, ma anche un pattern del metodo Magic Box.

In tal caso le conseguenti proiezioni indicano un primo target sul bordo inferiore del rettangolo rosso, in area 13.538.

Un secondo target si colloca in area 12.162 all’intersezione tra la retta discendente e la retta verticale sulla destra del rettangolo.

Entrambi i target sono previsti per/entro la settimana del 18 aprile.

Nel grafico notiamo anche la retta orizzontale rossa, che rappresenta un livello di alert del metodo di lungo termine PLT.

Pertanto queste proiezioni, qualora i corsi confermassero l’abbandono di tale livello, indicherebbero anche un alert di inversione di lungo.

Conferme da Gann

Una prima conferma delle proiezioni si ricava dall’applicazione di una tecnica di Gann, basata sui cosiddetti angolo zero, come da seguente grafico.

La freccia rossa indica infatti un’intersezione tra un angolo zero e la retta bianca, tracciata sul livello dell’attuale massimo storico.

Tale intersezione rappresenta un setup temporale, in prossimità del setup già proiettato per la settimana del 18 aprile.

Orbitali planetari

Per concludere sull’argomento relativo al Nasdaq al bivio, riscontriamo inoltre una conferma della prima area obiettivo, tramite la tecnica degli orbitali planetari.

Il primo target è 13.538.

Quindi: 13.538/360=37,6.

37X360=13.320.

In apertura della settimana del 18 aprile troviamo la Luna a 12 gradi circa in posizione geocentrica in Scorpione, che equivale ad una posizione cumulata di 222 gradi.

Quindi: 13.320+222=13.542, sostanzialmente coincidente con il target proiettato a 13.538.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“