L’idea di andare al mare ci piace molto, tanto che la sogniamo dall’inverno. E se, per qualche motivo, non possiamo andarci, scegliamo la comodità e la vicinanza della piscina. Pian piano, però, che la prova costume si avvicina, forse un po’ vorremmo quasi tirarci indietro. Questo perché non confidiamo nel nostro fisico, che allo specchio non vediamo particolarmente attraente. E soprattutto in alcuni punti, nello specifico per quanto riguarda il girovita. Abbiamo infatti un po’ di pancia e i fianchi ci appaiono piuttosto larghi.

Non dobbiamo però pensare di rinunciare a indossare il costume da bagno. Perché il taglio di alcuni modelli potrebbe fare al caso nostro. E permetterci di camuffare i difetti che non ci fanno stare bene con noi stesse. Ma anche altri accorgimenti potrebbero aiutarci. Ecco 3 consigli utili per nascondere la pancia e i fianchi abbondanti quando andiamo in piscina o in spiaggia.

Camuffare i difetti

Esistono alcuni modi per camuffare i difetti del punto vita che non ci fanno sentire serene in costume. Il tutto sta nell’adottare una semplice strategia posturale e nel puntare sull’indossare modelli da bagno specifici. Il cui taglio dà una grande mano a chi si vede con molti rotolini in eccesso sui fianchi. O a chi, magari, ha commesso qualche eccesso a tavola durante la stagione più fredda e si ritrova con la pancetta sporgente. Scopriamo quindi che cosa fare concretamente.

Nascondere la pancia e i fianchi larghi al mare o in piscina in estate

Possiamo nascondere la pancetta un po’ prominente innanzitutto adottando una postura diritta e corretta. Camminare dritte ci farà sembrare più alte e percepire più attraenti da chi ci guarda. I muscoli addominali saranno poi tirati, nascondendo un po’ di pancia. Che in una posizione più curva e rilassata invece si vedrebbe di più. Possiamo nascondere pancia e fianchi inoltre utilizzando un costume intero o con pezzo superiore in forma di top a maglia. Dovremo scegliere un modello che cade a pieghe sul davanti. La pancia non si vedrà. E il pezzo di sotto, che in genere in questo tipo di costumi è basso e coprente, adombrerà anche i fianchi.

Infine ecco un altro stratagemma che copre perfettamente i fianchi ampi e riesce a nascondere anche un filo di pancia. Consiste nell’indossare il pezzo inferiore del costume scegliendo un modello a gonnellina. Molto carino, sarà ideale soprattutto per le più giovani. La sua fascia riuscirà a coprire un po’ la pancia mentre il velo a pieghe della gonna camufferà perfettamente i fianchi.

