Nelle feste natalizie non può mancare in tavola qualche specialità, che permetta agli ospiti di riscoprire il gusto dei piatti semplici. Le feste così possono arricchirsi di sapori e darci dei momenti magici a tavola. Ecco allora che nasce povera ma è ricca di sapori questa antica ricetta del baccalà con patate buona come dei calamari ripieni.

Nelle feste natalizie non possono mancare i piatti che legano la cucina alla propria terra. L’Italia ne è piena e scoprirli tutti sarebbe impossibile, anche se molto invitante. In Val d’Aosta abbiamo la carbonada, carne di manzo cotta nel vino rosso. In Piemonte il bollito misto, in Trentino Alto Adige i canederli, carne di capriolo e capretto al forno. Passando al centro Italia, regnano tortellini e lasagne.

Il baccalà accomuna un po’ tutta l’Italia. In Veneto si prepara il baccalà con la polenta. Nel modenese oltre ai vari pesci, il baccalà lo si fa in umido. Al centro e al sud Italia lo si presenta fritto, con l’origano alla napoletana, con le patate secondo una tradizione contadina.

Nasce povera ma è ricca di sapori questa antica ricetta del baccalà con patate buona come dei calamari ripieni

Il baccalà, come anche lo stoccafisso, rientra tra i grandi merluzzi del Nord, pescati e fatti essiccare. Per chi soffre di ipertensione certamente lo stoccafisso è più indicato. Inoltre anche il modo di cuocerlo è importante per non far perdere la ricchezza dei grassi omega 3.

Ingredienti:

1 Kg di patate;

1 kg di baccalà già dissalato;

½ Kg di broccoli puliti;

2 spicchi d’aglio;

2 foglie di alloro secche;

sale q.b.

Preparazione

Lasciamo cuocere le patate in una pentola con dell’acqua e due foglie di alloro. Le lasceremo cuocere per circa 40 minuti. Nel frattempo metteremo sul fuoco medio anche il baccalà, dopo averlo tagliato a pezzi come di consueto. Lo terremo a bollire in acqua per circa 10 minuti.

A questo punto lo scoliamo, liberandolo della pelle e delle lische, facendo attenzione che non si spappoli. Sistemiamo in modo uniforme i pezzi di baccalà in una pirofila.

Le patate ora sono cotte, per cui le spelliamo e le tagliamo a tocchetti, che andiamo ad aggiungere al baccalà.

I broccoli già puliti in precedenza li sbollentiamo per qualche minuto, poi li tiriamo fuori facendoli sgocciolare in uno scolapasta. In una padella mettiamo dell’olio di oliva e i due pezzetti d’aglio. Quando l’olio sarà al punto giusto, passiamo i broccoli in padella facendoli rosolare fino a che non si cuociono bene. Poi li mettiamo in pirofila insieme alle patate e al baccalà cercando di cospargere l’olio un po’ su tutto.

