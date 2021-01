Nasce PdB TV, la Tv di ProiezioniBorsa. Alla guida le giornaliste Annalisa Lospinuso e Annabella D’Argento, Co-Founder di The Financial Secrets

Prosegue la crescita di ProiezionidiBorsa.it che espande il suo Network con la creazione di PdB TV, la nuova web tv multicanale della testata giornalistica che va ad arricchire e integrare l’offerta informativa del sito, al primo posto in Italia per traffico certificato tra i siti di informazione finanziaria e al quarto posto tra tutti i siti.

Da lunedì 11 gennaio 2020, a partire dalle ore 12, ogni giorno su tutti i canali di ProiezionidiBorsa, andrà in onda PdB News & Finance, le notizie di economia e finanza con i commenti ai fatti più importanti della giornata. Alle ore 15, ogni giorno, gli altri format del palinsesto di PdB TV.

Con oltre tre milioni di utenti unici giornalieri, ProiezionidiBorsa si conferma punto di riferimento per l’informazione in Italia:

Nel periodo gennaio-dicembre 2020 il sito ha registrato un aumento degli utenti unici giornalieri e delle pagine visualizzate di circa il 1280%, rispetto all’anno precedente.

Grazie alla nascita della tv in streaming e on demand a cura del team di The Financial Secrets, il Gruppo mira a raggiungere ulteriori traguardi.

La direzione e la conduzione dei programmi giornalieri di PdB Tv è stata affidata alle giornaliste e co-founder di The Financial Secrets, Annalisa Lospinuso e Annabella D’Argento, la regia e la responsabilità tecnica a Tatsiana Khamliuk.

Una squadra tutta al femminile che porterà la giusta sensibilità e professionalità per rinnovare il linguaggio e la pervasività dell’informazione finanziaria. Si è cercato così di rispondere a una sempre maggior richiesta di informazioni che riguardano la gestione dei propri risparmi, l’economia familiare, la finanza personale e gli investimenti. Il target saranno non soltanto gli investitori più esperti, offrendo analisi di qualità e interviste con i protagonisti del mondo finanziario, ma anche le famiglie e i piccoli risparmiatori che si affacciano a questo mondo.

Tra le novità, l’originale The Morning Call, la video-telefonata esclusiva da parte di autorevoli protagonisti del mondo dell’economia, della finanza e dell’imprenditoria. Chi ci sarà dietro la cornetta del telefono ogni puntata? Scopritelo con noi.

Advisory Time invece, è l’appuntamento con il mondo della consulenza, indipendente e non, della gestione del patrimonio e degli investimenti. Aziende e titoli tech, startup e industria 4.0 saranno il focus di Tech For Business mentre l’universo FinTech e le Criptovalute saranno protagonisti di FinTech Outlook.

Con PdB Warm Up concetti di finanza e notizie fondamentali per capire l’andamento economico del Paese, spiegati con un linguaggio semplice e immediato; un veloce “riscaldamento finanziario” a portata di tutti.

Sotto la lente con The Stock of the Day i titoli selezionati dai nostri analisti. Ogni venerdì appuntamento anche con le anticipazioni della settimana successiva con The Next Week.

“Questo 2021 non poteva cominciare meglio. Collaborare con ProiezionidiBorsa non significa soltanto essere parte di uno dei siti più autorevoli in Italia di informazione economico finanziaria, ma anche di lavorare fianco a fianco con un grande team di professionisti. Ringrazio i fondatori di PdB per averci dato, a me e a The Financial Secrets la possibilità di realizzare questo progetto che, sono certa, rivoluzionerà l’informazione televisiva finanziaria“. Così ha commentato Annalisa Lospinuso, co-direttrice e conduttrice di PdB TV insieme a Annabella D’Argento la quale spiega: “Quanto accaduto nel 2020 causa Covid19, ci ricorda che il giornalismo di qualità conta perché la fiducia dei consumatori nelle fonti di notizie ha raggiunto il massimo storico e la crisi ancora in corso, purtroppo, ha rimesso in luce l’importanza del giornalismo indipendente e che l’attenzione dei consumatori/utenti si sta spostando verso ambienti editoriali sempre più affidabili. Vogliamo rispondere a questa chiamata con nuovi modi di coinvolgere realmente il pubblico premiando la qualità e attraverso un approccio diverso dallo standard “taglia unica” ma più su misura dell’utente. Grazie a ProiezionidiBorsa per averci affidato la guida di questo entusiasmante e sfidante progetto che riserverà molte sorprese durante tutto l’anno”.