Comprare casa dopo il periodo di lockdown conviene. I tassi di interesse sono bassi. Mutuo conveniente, ma scopriamo i motivi. Le banche stanno mostrando una predisposizione a concedere credito. Le banche per essere concorrenziali hanno modificato le offerte. Gli italiani che hanno interesse a sottoscrivere un mutuo si guardano intorno.

Cosa è successo dopo il lockdown

Dunque, come detto, mutuo conveniente ma scopriamo i motivi. La richiesta di mutui è aumentata e l’importo medio si aggira intorno a 134mila euro. Confrontando i valori tra maggio 2020 e lo scorso anno, l’importo è aumentato del 9%. Ci troviamo su erogato a livelli prima che la situazione economica generale diventasse peggiore.

Chi sta avendo difficoltà

E’ giusto ribadirlo che alcune famiglie hanno difficoltà a pagare il mutuo a causa del peggioramento della situazione economica e lavorativa. Si cerca di correre ai ripari. Come si fa? Anche per chi versa in condizioni economiche difficili c’è l’opportunità. Parliamo della surroga del mutuo: più di un terzo del totale delle domande di finanziamento. Nonostante un quadro sicuramente in chiaroscuro, ci sono tante altre famiglie interessate a realizzare il proprio sogno di comprare casa. La paura di dover pagare il mutuo non c’è.

Come mai le banche sono così disponibili?

Ricordiamo tutti la difficoltà di avere un mutuo negli anni scorsi. La Bce ha aiutato mettendo a disposizione una forte liquidità. Anche le banche hanno fatto la loro parte: meno rigidi nei criteri di valutazione. Le banche avendo tanti soldi si possono permettere di far pagare la prima rata dopo 12 mesi dalla stipula.

E’ conveniente?

Accendere un mutuo e sapere di pagare la prima rata dopo così tanto tempo ha un effetto positivo. Il cliente ha più tempo per normalizzare la propria situazione lavorativa e non sente il peso immediato della scelta.

Chi è in cassa integrazione può ottenere un mutuo

In passato il lavoratore in cassa integrazione ha sempre avuto difficoltà ad avere il mutuo. In questo periodo la cassa integrazione viene guardata con minore rigidità. Perciò non scoraggiarsi con un mutuo conveniente.