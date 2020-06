Mutuo cointestato: se l’altro non paga?

Si tratta di una situazione spiacevole e piuttosto comune. Vediamo come affrontarla nel modo migliore.

Cos’è un mutuo cointestato? Si tratta di un finanziamento in cui i due o più debitori si impegnano a pagare mensilmente le rate concordate con l’istituto di credito.

Ci sono però vantaggi e svantaggi nel sottoscrivere questo finanziamento cointestato.

I vantaggi nella cointestazione

Il mutuo cointestato è la soluzione scelta da molte coppie conviventi o in procinto di sposarsi.

Ma anche un figlio senza stabilità lavorativa, può decidere di cointestare il mutuo con il proprio genitore. Infatti al giorno d’oggi non sono pochi i casi di mutuo cointestato genitore-figlio.

E’ bene specificare che non è necessario un legame di parentela per contrarre un mutuo cointestato, ma contano le garanzie che vengono date all’istituto di credito.

Un mutuo cointestato,inoltre, permette alle persone sottoscriventi di accorciare i tempi di restituzione del capitale: una rata pagata in due o tre persone è sicuramente una rata più leggera!

Un altro vantaggio è senza dubbio godere delle detrazioni fiscali. Sottoscrivendolo infatti ciascun contraente potrà detrarre il 19% degli interessi passivi fino ad un massimo di 2000 euro (per contaente!)

Mutuo cointestato: e se l’altro non paga?

Nel malaugurato caso in cui uno dei contraenti si trovi a non volere o non poter più sostenere le rate del muto, cosa succede?

Innanzitutto questa ipotesi risulta un problema solo per i debitori in quanto alla banca non interessa chi paga ma solo di ricevere la rata concordata mensilmente.

Per evitare di venire inseriti nella lista dei cattivi pagatori e di perdere la casa, vediamo cosa fare.

Ci sono infatti due possibilità:

la richiesta alla banca della sostituzione del mutuo e modificare gli intestatari

chiedere l’accollo del finanziamento, In questo caso chi paga continuerà a pagare da solo ma si vedrà garantita la proprietà esclusiva dell’immobile.

Chiedere un mutuo cointestato renderà sicuramente più tranquilla la banca in quanto riceverà maggiori garanzie e può renderci le cose più semplici ed ottenere più soldi.

Ma valutiamo sempre bene le persone con cui decidiamo di sottoscrivere un finanziamento per non incorrere in rischi e in situazioni spiacevoli.

