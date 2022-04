Quelli che stiamo vivendo sono giorni decisamente frenetici per gli appassionati di fitness e allenamento. È la primavera la stagione in cui ci alleniamo più intensamente per affrontare senza ansia la prova costume. Oppure il periodo in cui molte persone iniziano a iscriversi in palestra per smaltire i chili di troppo. E oggi scopriremo una cosa che ci farà decisamente felici. Potremmo avere muscoli definiti e addominali a tartaruga anche passati i 40 anni se ci alleniamo con criterio. Prima di farlo, però, dovremo effettuare analisi fondamentali per scongiurare rischi anche gravi per la salute. Completato l’iter, potremo affidarci a un personal trainer esperto e iniziare a lavorare.

Come definire i muscoli e gli addominali dopo i 40 anni

Il nostro corpo cambia costantemente ed è banale sottolineare che è più difficile ottenere risultati a 40 anni inoltrati rispetto a 20 anni. Difficile, però, non significa impossibile. Significa che dobbiamo porre l’attenzione su alcuni aspetti in particolare.

Il primo è la costanza. Se iniziamo ad allenarci dopo i 40, non possiamo pretendere risultati nell’arco di una settimana. I primi cambiamenti a livello muscolare li noteremo dopo circa 3 mesi di lavoro. Un lavoro che deve essere come minimo di due sessioni di allenamento settimanali di un’ora, un’ora e mezzo.

Il secondo aspetto fondamentale è quello della tecnica degli esercizi. Il rischio di farsi male è maggiore quando sale l’età e fare bene ogni movimento potrebbe salvarci da pericolosi strappi e stiramenti.

Muscoli definiti e addominali a tartaruga anche dopo i 40 anni se impariamo ad allenarci senza fare questi errori

Una volta assunto l’atteggiamento fisico e mentale giusto, possiamo iniziare a lavorare sulla forza. Per avere una muscolatura definita e addominali da urlo dovremmo puntare su esercizi alla panca, squat e stacchi da terra.

Ok anche all’uso dei pesi che devono essere proporzionati alla nostra forza e al nostro fisico. Per questo è importante ribadire quanto l’aiuto di un personal trainer sia fondamentale per iniziare. Sarà lui a creare un programma su misura per il nostro corpo e a insegnarci a procedere con gradualità.

Gli altri benefici dell’allenamento oltre i 40

Allenarsi sulla forza e sul tono muscolare non ci permetterà soltanto di avere braccia e gambe ben definite e tartarughe da esibire. Un fisico in forma è un fisico che ritarda l’invecchiamento anche cerebrale e che potrebbe preservarci da molte malattie o infortuni.

In più non vanno sottovalutati gli aspetti psicologici. Vedere risultati dopo l’allenamento libera endorfine e migliora l’autostima. Una lezione valida per qualsiasi fisico a qualsiasi età.

Approfondimento

5 esercizi facili per avere la pancia piatta che ci occuperanno solo 15 minuti al giorno e ci faranno dimenticare la paura della prova costume