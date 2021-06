Avere un animale domestico in casa non è un gioco. Compriamo un cucciolo di cane o di gatto perché è tanto bello, o lo compriamo ai nostri figli, o ai fidanzati e fidanzate. Poi il cucciolo cresce e diventa un cane adulto con tutte le sue esigenze, e a noi non piace più, anzi, diventa un peso. Allora iniziamo a dimenticarcene, iniziamo a non dargli più attenzioni, a lasciarlo solo in casa per diverse ore o giorni, chiuso in gabbie o recinzioni. Ebbene, questo è un reato punibile con multe salatissime, e questo vale anche per chi lascia gli animali a casa durante le vacanze, incustoditi.

Gli animali domestici non sono un gioco

“Il cane rispecchia il padrone” dice il detto, ed è vero. Da come si tratta il cane, o qualsiasi animale domestico, si capisce che padroni si è, e che esseri umani si è. Piuttosto che il nostro animale domestico viva una vita terribile, abbandonato e non voluto, lo si porti al canile, dove un’altra famiglia lo adotterà presto. Non ci sono scuse per chi maltratta gli animali. Gli animali non sono giochi.

Multe salatissime per chi lascia gli animali a casa durante le vacanze

Se quest’estate andiamo in vacanza, portiamo il nostro animale con noi. È un’esperienza fantastica per lui e per noi. Ci sarà sempre grato delle attenzioni che gli daremo, e il nostro legame diventerà più forte. Se proprio non riusciamo, affidiamoci alle pensioni per cani, dove sapranno come accudirlo per il periodo di vacanza. Oppure portiamolo a casa di un amico o parente, di qualcuno di cui ci si può fidare e che saprà far sentire a casa il nostro amico.

Chi però non rispetta il proprio “amico”, incontrerà multe salatissime. Non solo, il reato di maltrattamento di animali è punibile con l’arresto e il sequestro dell’animale.

Quest’estate, allora, comportiamoci da esseri umani degni di questo nome e non abbandoniamo i nostri animali. Portiamoli con noi dovunque andiamo, oppure affidiamoli a qualcuno che sa come prendersene cura per il periodo in cui siamo via.

