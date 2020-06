Multe salatissime per chi guida senza assicurazione: ecco cosa si rischia.

Secondo l’ultimo censimento effettuato dalla Motorizzazione, in Italia, circa 5 milioni di automobilisti guidano veicoli senza assicurazione.

Un dato soggetto a un trend di crescita. Ogni anno aumentano di 1 milione.

Questa condotta, oltre ad essere illegale e ad essere punita con gravi sanzioni, diventa un fattore critico in caso di incidente stradale.

Multe salatissime per chi guida senza assicurazione: ecco cosa si rischia

La legge stabilisce che quando l’assicurazione è scaduta, il veicolo non può né circolare né sostare in luoghi pubblici.

L’art. 193 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992) prevede per il trasgressore:

-la sanzione amministrativa da un minimo di 868 euro ad un massimo di 3.471 euro.

La sanzione si riduce se il trasgressore la paga entro 15 giorni.

-la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida

-il sequestro del veicolo al momento stesso dell’infrazione.

In caso di incidente stradale

La situazione di certo si complica quando il trasgressore non solo non rispetta la legge ma rimane coinvolto in un incidente stradale.

Nell’ipotesi in cui il soggetto che guida senza assicurazione viene danneggiato, se non ha colpa nella causazione dell’incidente e lo dimostra, ha diritto ad essere risarcito sia per i danni alle cose che per le eventuali lesioni patite.

Invece, nell’ipotesi in cui il soggetto che guida il veicolo sprovvisto di assicurazione provoca un’incidente stradale sarà il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a risarcire la controparte.

Il Fondo poi si rivarrà sull’automobilista sprovvisto di polizza assicurativa.

Pertanto, attenzione!

Chi guida senza assicurazione sarà personalmente tenuto a risarcire i danni causati a cose e persone.

In caso di recidiva

Nell’ipotesi in cui il trasgressore violi per una seconda volta l’obbligo di assicurazione, la legge stabilisce:

-il doppio della sanzione pecuniaria

– la sospensione della patente di guida

– il fermo amministrativo per 45 giorni.

