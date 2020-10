Abbiamo trattato diverse volte delle sanzioni previste dal Codice della Strada. Oggi vogliamo segnalarvi la possibilità di incorrere in multe salatissime per auto e moto sprovviste di questo dispositivo.

Stiamo parlando del silenziatore di scarico, detto anche db-killer.

Il Codice della Strada, all’articolo 72, recita che qualsiasi mezzo dotato di motore termico deve obbligatoriamente essere dotato di un silenziatore di scarico. Aggiunge inoltre il limite di emissioni acustiche permesso per qualsiasi veicolo, limite che va dai 74 ai 77 decibel.

Qualora il vostro mezzo non risulti dotato del dispositivo la multa po’ arrivare fino a 345 euro.

Ma il peggio deve ancora venire.

Alla Motorizzazione Civile spetta il compito di effettuare i controlli dei db killer, misurando le emissioni sonore. Se la Motorizzazione Civile riscontra la non conformità del dispositivo, potranno essere applicate multe da 431 a 1.734 euro, in alcuni casi è addirittura consentita la sospensione della carta di circolazione del mezzo.

Vogliamo porre la vostra attenzione su un ultimo aspetto importante regolato dal Codice della Strada all’articolo 155 “Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato”. Le sanzioni in questo ultimo caso vanno da 42 a 173 euro.

L’Italia con l’approvazione degli articoli sopra elencati si allinea all’orientamento europeo nella lotta all’inquinamento acustico. Infatti, paesi come la Germania e la Francia hanno adottato misure ugualmente restrittive.

D’altra parte se un centauro può essere affascinato dal rombo della sua moto, i meno amanti delle due ruote, i passanti o gli abitanti delle case limitrofe alla strada, possono non apprezzare nella stessa maniera il frastuono.

Quindi tutti attenti alle multe salatissime per auto e moto sprovviste di questo dispositivo.