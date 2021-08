Diventato ormai un must-have tra giovani e meno giovani il monopattino elettrico è ormai uno dei veicoli più utilizzati nel nostro Paese. Tutte le nostre città ne sono gremite, soprattutto per la facilità degli spostamenti che offre e per i vantaggi economici. Infatti si tratta di veicoli esenti da bollo e assicurazione. Tuttavia l’aumento di monopattini sta dando un po’ di grattacapi sia ai possessori sia alle forze dell’ordine. Infatti aumentano sempre di più i sinistri che vedono coinvolti questi veicoli elettrici, causando non pochi danni sia materiali che fisici. Si prevedono perciò multe salatissime e guai in vista per questi conducenti che non si adegueranno alle novità.

Molti sono i comportamenti errati assunti da una parte di possessori dei monopattini elettrici. Proprio come illustrato nell’articolo “Attenzione perché arrivano mazzate anche se si guida il monopattino elettrico in questo modo”. Ciò a causa della inesperienza dei guidatori, della loro distrazione e, più in generale, dell’assenza di una regolamentazione specifica. Ecco perché il Governo potrebbe votare presto una nuova proposta di legge che possa migliorare e rendere più sicura la circolazione dei monopattini elettrici.

Multe salatissime e guai in vista per questi conducenti che non si adegueranno alle novità

Come già illustrato in articoli precedenti, presto potrebbero arrivare clamorose novità per il monopattino elettrico che non faranno piacere ai proprietari. Nel Disegno di Legge n. 2140 presentato al Senato, sono presenti alcune novità che interesseranno i tantissimi proprietari. Questo DDL prevede infatti nuove disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Le novità riguardano 3 importantissime e fondamentali regole da rispettare.

In particolare la prima riguarda l’obbligo di assicurazione a tutela sia del conducente che dei terzi. La seconda l’obbligo di indossare casco e giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Mentre la terza regola prevede obblighi per i titolari di imprese di noleggio. Ovvero, l’obbligo di assicurare i propri veicoli, di fornire casco, giubbotto o bretelle qualora il conducente ne fosse sprovvisto. Nonché l’obbligo di verificare l’età del conducente e assicurarsi che quest’ultimo sia provvisto di tutto gli accessori richiesti.

Nel DDL inoltre si prevedono limitazioni importanti per i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che dovranno essere muniti di patente di tipo AM. Questi ultimi potranno condurli in aree pedonali ad una velocità massima di 6 Km/h e su percorsi ciclabili ad una velocità massima di 12 KM/H. Inoltre i monopattini dovranno essere muniti di apposito regolatore di velocità. Per chi non si adeguerà si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e fermo amministrativo del veicolo dai 60 ai 90 giorni.