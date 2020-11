Quando si esce, che sia per strada, in un bar o in qualsiasi posto pubblico, bisogna avere rispetto per gli altri. La libertà di ognuno, infatti, finisce dove inizia quella dell’altro. E questo è un principio che tutti dovrebbero avere come mantra. È necessario cercare di portare rispetto a chi è intorno a noi. Perché la civiltà è fondata proprio su questo. E ci sono degli atti che non seguono questo principio e che la legge non è disposta a tollerare. Come nel caso che noi del team di ProiezionidiBorsa stiamo per presentare. Infatti, ci saranno multe piuttosto ingenti per chiunque pronuncerà questa frase per strada.

Le conseguenze della bestemmia in pubblico

Non tutti hanno una fede religiosa. Ma questo non significa che si possa offendere liberamente il credo di qualcun altro. E questo vale per tutte le religioni esistenti. Dunque, chiunque pronuncia parole fortemente blasfeme contro Dio, e per molti offensive, potrebbe andare incontro a qualche problema. E questo lo spiega l’Avv. Angelo Greco. Tralasciando la moralità, dato che ognuno ha la sua, è giusto concentrarsi su cosa dice la legge. Si parta dal presupposto che la bestemmia non è più un reato dal 1999. Dunque, se la si dovesse pronunciare, non si andrà incontro a nessun procedimento penale. Però ci saranno delle multe piuttosto ingenti per chiunque pronuncerà questa frase per strada. Ecco a quanto ammontano.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Multe piuttosto ingenti per chiunque pronuncerà questa frase per strada

È doveroso dire che la bestemmia contro Dio può essere punita con sanzione solo quando viene pronunciata dinanzi ad altre persone in luoghi pubblici. Se dovesse accadere in privato, non ci sarebbe alcun illecito. Dato che comunque non si tratta di un reato, un cittadino non può denunciare ai carabinieri un atto di blasfemia. Perché questo sia punito, è necessario che avvenga dinanzi alle forze dell’ordine. Se così dovesse essere, ci sarebbe una multa dai 51 ai 309 euro.

Approfondimento

Multe altissime per tutti coloro che compiranno questo gesto nella propria auto