Ci sono precisi reati del codice della strada, che comportano non solo sanzioni pecuniarie, ma anche il taglio dei punti dalla licenza di guida. Ecco perché è importante conoscere quando scattano multe pesantissime con decurtazione massima dei punti della patente per queste violazioni. Di seguito troverai l’elenco dei reati per i quali si applicano queste penalità.

Con quanti punti si ottiene la patente

Pagare qualche centinaio di euro per una multa è sempre spiacevole, ma i soldi si rifanno. Ma quando si tratta di perdere punti sulla patente, qui le cose si complicano, perché se non si sta attenti si arriva a zero. E quando non si hanno più punti sulla licenza di guida, non si può guidare finché non si riacquistano. Quindi diventa importante conoscere bene quali sono i reati della strada che comportano il taglio dei punti sulla patente.

Ricordiamoci che la dote di partenza per chi acquisisce la licenza di guidare, è di 20 punti. Ogni due anni si conquistano in premio 2 punti, se non si commettono infrazioni al codice della strada. Il massimo a cui si può arrivare è di 30 punti.

Multe pesantissime con decurtazione massima dei punti della patente per queste violazioni

Avere 20 o più punti può farci sentire sicuri e magari spavaldi. Perdere fino a 20 punti o più, sembra quasi impossibile. Eppure è più facile di quello che si pensi. Ci sono reati al codice della strada che implicano il taglio di 10 punti della patente in un solo colpo. Tra le violazioni che comportano la decurtazione massima, quella più comune è il superamento dei limiti di 60 all’ora. Si, avete letto bene. Se beccate una multa per eccesso di velocità in un tratto con limite di 60 km, il taglio può arrivare fino a 10 punti.

E vi levano 10 punti dalla patente se circolate contromano nelle curve, oppure su dossi. Ma anche se fate inversione di marcia in autostrada e nelle strade extraurbane, oppure se fate retromarcia sempre in autostrada.

Mai usare la corsia di emergenza o sorpassare un filobus o un tram fermi

Quante volte nel traffico in tangenziale, su una strada extraurbana o in autostrada, vi siete trovati imbottigliati nel traffico? E quante volte siete stati tentati di usare la corsia di emergenza? Se lo fate vi beccate il taglio di 10 punti dalla patente.

Guidare in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, può portare a una decurtazione di 10 punti. E il taglio massimo ve lo beccate per fuga dopo avere provocato un incidente con danni gravi ad autovetture. O peggio ancora con lesioni a persone.

Infine, abbiamo lasciato per ultimo delle infrazioni al codice della strada che non si immaginerebbe mai comportassero il taglio massimo. Viene comminato il taglio di 10 punti per trasporto di materiale pericoloso senza autorizzazione. Per sorpasso di auto ferme ai semafori e di filobus e tram. Per sorpasso di auto che stanno già sorpassando. In questo caso, in strade normali dove questo non è concesso, non in autostrade o strade extraurbane a più corsie.

