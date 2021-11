Guidare l’auto non è una pratica così scontata. Dopo aver fatto l’esame di guida, molte persone tendono a dimenticare regole, significati di cartelli stradali e tanto altro ancora.

Il risultato è che spesso arrivano multe per aver commesso infrazioni di cui non si era neanche consapevoli. Altre volte, invece, sappiamo di commettere degli errori e ci appelliamo alla fortuna sperando di non essere “beccati” dai controllori. Un po’ come succedeva a scuola, quando eravamo bambini.

È il caso, ad esempio, di questa infrazione. Si tratta di un errore molto diffuso. È un errore molto grave, che potrebbe costarci davvero caro, addirittura 332 euro. Soprattutto, poi, potrebbe mettere in pericolo noi stessi e le altre persone presenti su strada. Ecco di cosa si tratta.

Multe fino a 332 euro per chi si mette alla guida dell’auto dimenticando questi dispositivi fondamentali

Le multe più diffuse non riguardano solo l’eccesso di velocità, il parcheggio in sosta vietata o la mancata precedenza. A volte anche in casa commettiamo errori apparentemente innocui, ma che, in realtà, sono punibili con multe salatissime.

Anche in auto, però, le multe possono essere davvero molto salate. Soprattutto se dimentichiamo un dispositivo fondamentale per la nostra guida. Molti penseranno alla cintura di sicurezza, ma non stiamo parlando di quello.

Un apparecchio indispensabile

La Legge parla chiaro. L’articolo 173 del Codice della Strada si rivolge all’individuo che deve “integrare le proprie deficienze organiche (…) con lenti a contatto o altri apparecchi”. Quest’ultimo, quindi, ha l’obbligo di utilizzare lenti a contatto o occhiali da vista durante la guida. Avere una perfetta visione della strada, infatti, è fondamentale per la sicurezza personale e pubblica.

L’articolo specifica anche che chi infrange questa regola dovrà pagare una sanzione la cui somma sarà compresa tra 83 e 332 euro. Ecco perché ci saranno multe fino a 332 euro per chi si mette alla guida dell’auto dimenticando questi dispositivi fondamentali.

Attenzione anche alla sosta del veicolo

Ricordiamoci anche di fare attenzione alle modalità di sosta del nostro veicolo. In questo caso le infrazioni non riguardano solo il parcheggio in doppia fila, o nei posti riservati a categorie protette.

Quando sostiamo, la nostra auto dovremmo evitare anche questo altro errore molto comune, altrimenti punibile con una sanzione pari anche a 444 euro.