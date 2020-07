Multe fino a 30.000 euro e sottrazione punti dalla patente. Ecco per chi. Questo tipo di sanzioni saranno previste per automobilisti che non rispettano il Codice della strada. Ci sono delle specifiche regole per viaggiare sicuri in strada. Le sanzioni riguardano alcuni comportamenti degli automobilisti in particolare. Il rispetto del Codice della strada è fondamentale. E le multe, in questo caso, si presentano cospicue. A pagarne le conseguenze, in caso di infrazione, saranno gli automobilisti che trasportano un animale domestico nella propria auto. Vi sono infatti delle indicazioni da seguire. Qualora non dovessero essere rispettate, le conseguenze sarebbero spiacevoli. Questa volta, si prospettano multe fino a 30.000 euro e sottrazione punti dalla patente. Ecco per chi.

Cane in auto, ecco quali sono le regole da seguire

La prima regola da rispettare quando si viaggia con un cane, è quella di assicurarci che l’animale non intralci la guida. Potrebbe infatti rivelarsi una minaccia non da poco. L’articolo 169 del Codice della strada prevede delle indicazioni specifiche. Vietato guidare con il cane sulle proprie gambe o con l’animale domestico libero nella vettura. Il cane deve viaggiare con una rete divisoria o una cintura di sicurezza apposita, anche per tratti brevi.

Se il conducente dovesse violare la normativa, la sanzione oscillerà tra gli 87 e i 345 euro. Inoltre, è previsto un decurtamento di un punto sulla patente.

Lasciare il nostro amico a quattrozampe nell’auto in sosta, ecco le conseguenze cui si va incontro

Gli articoli 727 e 544 del Codice penale, prevedono invece delle sanzioni per chi lascia il proprio cane in auto mentre è in sosta. Per chi non dovesse rispettare la regola di non abbandonare il proprio animale nell’autovettura per ore, sono previste diverse conseguenze. La legge prevede infatti una sanzione che parte da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 10.000 euro. Inoltre, potrebbe esserci un anno di detenzione.

Qualora il cane dovesse essere lasciato nell’autovettura in condizioni gravi, le conseguenze sarebbero ben più pesanti. Si tratta di una multa che andrebbe dai 5.000 euro fino ai 30.000 euro. La pena detentiva, invece, sarebbe dai 3 ai 18 mesi.

Le regole da seguire quando si trasporta un cane in macchina

Dunque, le regole da rispettare sono semplici. Un riassunto pratico ne prevede due in particolar modo. Il cane deve sempre viaggiare in modo da non disturbare la guida del proprio padrone. Una cintura apposita o una rete divisoria saranno perfette per questa esigenza. Quando invece si è in sosta con la propria auto, bisogna assicurarsi che il proprio animale sia in condizioni ottimali. Assolutamente vietato lasciarlo in auto sotto il sole per ore, soprattutto se è senza acqua o cibo.