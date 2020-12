Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli Esperti di Redazione avvertono che potrebbero arrivare multe da 300 a 1.000 euro per i proprietari dei cani per strada o sui mezzi pubblici. La scorsa volta il nostro team vi ha fornito indicazione su “Come ottenere la detrazione di 1.000 euro per il mantenimento del cane”. Al contrario, la notizia di cui discuteremo non sarà certo piacevole per chi è ha l’abitudine di portare a spasso il cane per la città. Di sicuro sono più fortunati coloro che possono disporre di giardini, verande e spazi all’aperto in cui lasciar libero il quadrupede. Ma nella maggior parte dei casi ben sappiamo che chi possiede un cane lo porta fuori per il paese o per le vie della città. Aumenta così il rischio di sporcare e imbrattare luoghi in cui altri cittadini potrebbero passare e calpestare gli escrementi e l’urina degli animali.

In numerosi Comuni del territorio nazionale sono in atto controlli severi a tutela delle norme igieniche dei pedoni e di chi usa il trasporto pubblico. Negli spostamenti quotidiani che ciascuno di noi compie per le mansioni quotidiane e il raggiungimento della sede lavorativa si incappa spesso in spettacoli indecorosi. Le lamentele dei cittadini hanno allertato l’intervento dei Comuni che quindi stanno procedendo a sanzionare il comportamento incivile di chi abbandona deiezioni in giro. Scatteranno difatti multe da 300 a 1.000 euro per i proprietari dei cani per strada o sui mezzi pubblici che non provvedono a rimuovere escrementi.

Multe da 300 a 1.000 euro per i proprietari dei cani per strada o sui mezzi pubblici

Non sfuggirà alle sanzioni chi non raccoglie le deiezioni canine per strada o su autobus, metropolitana e altri mezzi pubblici. L’articolo 639 del codice civile riporta nel dettaglio le sanzioni pecuniarie che raggiungono chi imbrattare beni immobili o mezzi di trasposto pubblico o privato. L’importo della multa oscilla tra 300 e 1.000 euro e, in alcuni casi particolari, prevede persino la reclusione da 1 a 6 mesi. Ancor più elevata la sanzione per chi sporca o deturpa oggetti e monumenti di valore storico e artistico perché va da 1.000 a 3.000 euro. Pertanto si raccomandano comportamenti civili e molta attenzione perché moltissimi pedoni sono sul piede di guerra e potrebbero denunciare eventuali scorrettezze.