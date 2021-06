Chi trascorre molto tempo al volante o si distrae seguendo i voli della mente spesso commette errori che hanno un peso notevole sul portafoglio. Più volte abbiamo allertato i Lettori sul rischio di ricevere sanzioni elevate e decurtazione di punti sulla patente. Soprattutto quando si è in vacanza in posti nuovi occorre stare attenti perché potrebbero essere “In arrivo multe salatissime per gli automobilisti sorpresi dalle telecamere”. Può accadere infatti per pura distrazione e perché non si legge la segnaletica verticale di passare con l’auto in una zona a traffico limitato.

Allo stesso modo può succedere che soprattutto a causa della calura estiva si commettano infrazioni del codice della strada. E in tal caso una semplice disattenzione può far scattare multe da 173 euro per sfortunati automobilisti che sbagliano per il caldo. D’altronde conviene fare “Attenzione alle multe da 600 a più di 2.000 euro perché non c’è tolleranza per l’automobilista che si distrae”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Multe da 173 euro per sfortunati automobilisti che sbagliano per il caldo

Purtroppo un’abitudine molto diffusa in estate espone gli automobilisti al rischio di sanzioni soprattutto se si evita di accendere l’aria condizionata. Accade spesso infatti di vedere persone alla guida che non tengono entrambe le mani sul volante e con il braccio fuori dal finestrino. Può sembrare incredibile ma tale comportamento risulta sanzionabile dalle forze dell’ordine perché rappresenta una violazione delle normativa vigente.

Secondo quanto stabilisce il Decreto legislativo n. 285/1992 corre l’obbligo di avere pieno controllo dell’auto. Il che significa che l’automobilista deve garantire il rispetto degli standard di sicurezza anche tramite la libertà di movimento per effettuare manovre improvvise. Se dovesse infatti avere urgenza di sterzare o evitare un ostacolo deve poter disporre di entrambi le mani libere per manovrare lo sterzo con prontezza. Scatta dunque una sanzione che oscilla tra 42 e 173 euro per chi mentre guida non si assicura di poter intervenire in caso di ostacoli.

Approfondimento

Sotto i 1.000 euro non si pagano più le multe stradali e il bollo auto