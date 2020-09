Multe altissime per chi compie questo gesto per strada. Ecco a cosa andiamo incontro.

A volte la natura bussa alla nostra porta. Ed è davvero difficile resistere a certi stimoli. Infatti, ci troviamo a volte in delle situazioni in cui non sappiamo come controllarci. Una di queste è quando abbiamo dei bisogni fisiologici. Se siamo in giro, con degli amici o con il nostro partner, può succedere di dover andare in bagno urgentemente. Ma se non ci sono gabinetti nelle vicinanze? Beh, la cosa che viene in mente a molti è quella di nascondersi e liberarsi in un luogo pubblico. Non è consono, questo è ovvio. Ma ci possono essere delle conseguenze più serie per un atto del genere.

Urinare per strada è un reato?

Abbiamo già detto quanto sia poco consono fare la pipì in luoghi pubblici all’aperto. Si tratta di una pratica molto diffusa, ma molti potrebbero non apprezzare. Inoltre, si sporcano luoghi che invece dovrebbero rimanere puliti. Tralasciando però per un attimo la morale e l’etica, soddisfare i nostri bisogni fisiologici per strada ci fa rischiare qualcosa? Lo spiega l’Avv. Angelo Greco. Urinare per strada è stato, per lunghi anni, un reato. Nel 2016 però, sono stati depenalizzati gli atti osceni in luogo pubblico. Dunque, fare la pipì per strada è diventato semplicemente un atto illecito amministrativo.

Ecco cosa si rischia

Dunque, non si avrà alcun tipo di conseguenza sulla fedina penale. Tantomeno, si dovrà sostenere un processo. La conseguenza sarà il pagamento di una multa. Come quelle che si possono prendere quando si infrange il codice della strada, per intenderci.

Ci sarà quindi un verbale emesso dalla prefettura. E le sanzioni sono piuttosto salate. Si rischia una multa da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000. Non c’è, inoltre, modo di fare ricorso. L’urgenza fisiologica, infatti, non può essere usata come giustificazione.

