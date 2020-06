In arrivo una multa salatissima a chi ha tratto in inganno i consumatori. L’Antitrust dopo una seria disamina dei ricorsi presentati da vari utenti ha deciso di infliggere una multa salatissima a chi trae in inganno i consumatori. Enegan, nell’ambito della fornitura di servizi di energia elettrica e gas ha fatturato in passato oneri non dovuti dagli utenti. Per questa pratica scorretta l’Antitrust ha deciso di multare per 2,875 milioni la società.

Cosa ha accertato l’Antitrust

L’Autorità ha verificato che nella fatturazione delle bollette ai propri utenti venivano inserite varie voci di costo e penali per recesso non dovute dagli utenti. Inoltre la stessa Autorità ha appurato che c’era una omissione di informazioni rilevanti e trasparenti sulla natura di tali oneri.

Cosa faceva Enegan

Quando un cliente recedeva dal contratto stipulato, la società di energia e gas addebitava gli utenti oneri a titolo di recupero dei costi di attivazione. Viceversa questi rappresentavano delle penali per l’uscita dal contratto. Quando il problema è stato sollevato da più parti c’è da dire che Enegan è corso ai ripari. Ha infatti deciso di stornare in fattura le somme percepite senza motivo.

L’Antitrust ci ha voluto vedere chiaro

Tra le carte esaminate, l’autority ha appurato che la società di energia e gas ha proceduto ad addebitare agli utenti ulteriori oneri erroneamente determinati (oneri amministrativi), o non previsti dai contratti sottoscritti dagli stessi (oneri perequativi). Oppure in contrasto con la disciplina vigente (oneri postali). Inoltre la Enegan ha modificato unilateralmente le condizioni economiche dei contratti. Il tutto senza inviare una comunicazione preventiva agli utenti.

La levata di scudi dei consumatori

Moltissime le emissioni di fatture erronee con oneri da non riscuotere successivamente notate. Per questo moltissimi utenti hanno protestano. E giustamente. Energan resasi conto dell’errore commesso si è difesa. Ha infatti deciso di attribuire l’errore a disfunzioni o anomalie dovute al sistema di fatturazione.

Energan ora rispetta l’utente

La multa salatissima a chi ha tratto in inganno i consumatori è arrivata. Ma Energan prima della chiusura del procedimento ha assunto importanti misure a favore degli utenti ristabilendo una pace tra azienda e consumatore.