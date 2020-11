Ci sono tantissime leggi che puniscono severamente coloro che maltrattano o uccidono gli animali, sia quelli domestici che quelli selvatici.

In Germania si può arrivare a pagare una multa fino a 65.000 euro per chi uccide questo insetto comune. Parliamo delle api e delle vespe. L’importo della multa varia secondo il Land dove si consuma il reato.

La più salata è Brandeburgo, dove, appunto, si può arrivare a pagare fino a 65.000 euro.

Un’altra componente che influenza è se l’animale fa parte della specie protetta o non.

Ci sono dei casi nelle quali si possono evitare di pagare le multa fino a 65.000 euro per chi uccide questo insetto comune.

È il caso di allergici alle vespe e alle api, per cui, essere morsi da questi insetti, può provocare gravi disturbi alla salute o anche costituire una minaccia per la vita. In quel caso, l’uccisione è permessa, ma bisogna avere la documentazione di supporto.

Una nota importante: ci sono davvero pochissime le specie che portano un pericolo reale agli esseri umani. Purtroppo, è più frequente cercare di uccidere questi insetti per via della paura e non perché effettivamente possono fare del male.

Anzi, spesso è l’umano a presentare un grande pericolo per questi insetti ed è per questo motivo che esistono le leggi per proteggere l’ecosistema.

Qual è la normativa in Italia?

Questo tema è trattato nell’articolo 727 bis del Codice penale italiano.

Nello specifico, per “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” si rischia il carcere fino a sei mesi. Altrimenti si può rincorrere all’ammenda pagando 4.000 euro di multa.

L’eccezione sono i casi trascurabili, quelli che hanno un impatto marginale sullo stato della salvaguardia della specie.

Anche in Italia ci sono norme regionali. Ad esempio, in Puglia, l’uccisione senza pene dell’ape mellifera, che è considerata come animale domestico, può avvenire solo con un’apposita autorizzazione.

