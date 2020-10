Pensate forse che questa sanzione possa scattare perché avete parcheggiato sulle strisce, o davanti ad un passo carrabile? Niente affatto. La multa fino a 168 euro scatta se parcheggi in questo modo, con i finestrini aperti! Sembra incredibile, ma la circostanza è sanzionata dal Codice della Strada. Secondo la legge, infatti, lasciare il finestrino aperto anche di poco, potrebbe facilitare il furto del nostro veicolo.

Multa fino a 168 euro se parcheggi in questo modo

L’articolo 158 del Codice della Strada non lascia spazio ad interpretazioni, perché è estremamente sintetico e chiaro. Afferma, infatti, che “Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.”

L’intento della norma è quindi evitare un uso improprio e pericoloso dell’auto. Se lasciamo il veicolo incustodito e facilmente penetrabile, in qualche modo favoriamo la condotta dei malintenzionati che potrebbero introdursi al suo interno. A quel punto potrebbero rubare la nostra auto, con ciò costringendo le forze dell’ordine ad agire per reprimere un crimine che noi stessi avremmo potuto impedire. Oppure potrebbero compiere semplicemente un gesto stupido, come togliere il freno a mano, mettendo in pericolo persone o cose circostanti.

L’importo della multa è previsto da quello stesso articolo. Si passa da euro 41,00 ad euro 168,00. Non poco, se il nostro intento era solo quello di trovare la macchina meno calda in una giornata estiva.

La stessa sanzione, da euro 41,00 ad euro 168,00, è prevista in un altro caso di parcheggio non conforme alle norme. L’art. 157 CdS, infatti, prevede che sia sanzionabile il parcheggio contromano. Afferma la norma che l’auto deve essere parcheggiata nel senso di marcia della corsia. Anche in questo caso l’intento del codice è evidente. Non si vuole che, uscendo dal parcheggio, l’auto si trovi contro il senso di marcia e debba quindi attraversare obliquamente tutta la carreggiata per riposizionarsi nella direzione corretta.

Anche in questo caso ci viene chiesta molta attenzione al modo in cui parcheggiamo per prevenire disordini alla circolazione o possibile disturbo.

Ci raccomandiamo con voi: niente inversione ad U per precipitarsi in un posto vuoto lungo la carreggiata opposta!