Dopo aver visto gli errori da non commettere per preparare dei muffin perfetti, è ora di mettere in pratica quanto si è imparato. E non con la classica ricetta dei muffin al cioccolato o allo yogurt, bensì con una golosa alternativa: dei muffin al limone alti e soffici pronti in pochi minuti. La preparazione, infatti, richiede non più di una decina di minuti e la cottura tra i quindici e venti. Si consiglia l’utilizzo di limoni biologici, siccome ne servirà anche la scorza grattuggiata oltre che il succo.

Ingredienti per 12 muffin

1 limone (succo e scorza, senza versarne la parte bianca nell’impasto, onde evitare che diventi amaro.

330 g di farina 00,

2 uova;

100 g di burro;

140 ml di latte;

1 bustina di lievito vanigliato;

220 g di zucchero.

Procedimento per preparare dei muffin al limone alti e soffici pronti in pochi minuti

Preriscaldare il forno a 180° in modalità ventilata. Munirsi due terrine. In una terrina mescolare gli ingredienti solidi, in un’altra quelli liquidi. Quindi, nella prima andranno la scorza del limone, la farina, il lievito e lo zucchero; nella seconda le uova intere, il burro, il latte e il succo del limone. Una volta mescolati a parte, unire i due composti in un’unica terrina e farli amalgamare. Infine, prendere una teglia, imburrarne gli stampi e versare al suo interno l’impasto, fino a riempire 2/3 di ogni formina. Infornare per 15/20 minuti di tempo. Una volta cotti i muffin, rovesciarli e lasciarli a raffreddare. Per conservarli, chiuderli in un contenitore ermetico.

Un’alternativa

C’è un metodo alternativo a quello di mescolare a parte liquidi e solidi per poi unirli. Innanzitutto, prendere il burro a temperatura ambiente e si monta utilizzando le fruste elettriche o la planetaria con lo scudo fino ad ottenere una crema liscia. Sbattere le uova in un piatto e versarle a filo nel burro, per poi e aggiungere gli altri ingredienti lasciando per ultima la farina. Quindi, riempire lo stampo e e infornare come sopra descritto.