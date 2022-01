Muffa e calcare non si trovano solo in lavatrice e sul water ma anche in questi elettrodomestici ed ecco come farli brillare

Abbiamo più volte ripetuto come la muffa sia una vera e propria nemica per la nostra salute in primis, ma anche per la casa. Di certo, non è un bello spettacolo vedere le macchie di muffa su tutti i muri, così come respirarne la puzza.

Infatti, altro non è che una responsabile di problemi respiratori. Purtroppo, però, il suo insediamento non si limita solo ai muri ma invade anche gli elettrodomestici, così come il calcare. Quest’ultimo comporta serie conseguenze agli elettrodomestici, alla rubinetteria e ai sanitari.

Infatti, è un grave responsabile del loro malfunzionamento. Quando la situazione diventa insostenibile, non possiamo fare altro che fare dei nuovi acquisiti e purtroppo ciò comporta delle conseguenze per le nostre finanze.

Come sappiamo, un elettrodomestico importantissimo in cui si trovano maggiormente muffe e calcare è la lavatrice. A volte sarà capitato di trovare delle macchie sui capi subito dopo il lavaggio, a cosa sarà dovuto? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo pensare a come trattiamo la lavatrice.

Se facciamo poca manutenzione, poca cura della lavatrice stessa, se sbagliamo le dosi dei detersivi, queste potrebbero essere le risposte. Eppure, contro macchie sul bucato dopo il lavaggio proviamo questo trucchetto formidabile per avere sempre capi come nuovi.

Altro “posto” preferito dal calcare e dalla muffa è il water. Fondo nero, cattivo odore, macchie sparse sono i segnali della loro presenza. Inoltre, un altro problema sui sanitari come doccia, vasca da bagno e water è la ruggine. Ma altro che bicarbonato, perché per eliminare la ruggine proviamo questi 3 condimenti che tutti abbiamo in cucina anche a prova di calcare.

L’onnipresenza della muffa e del calcare

Purtroppo le cattive notizie non sono finite, perché muffa e calcare non si trovano solo in lavatrice e sul water ma anche in questi elettrodomestici ed ecco come per farli brillare.

Innanzitutto, questi due nemici si trovano anche nella lavastoviglie e nell’asciugatrice, mentre la muffa può dilaniare anche in forno e in frigo. Così come accade per la lavatrice, la stessa identica cosa succede anche alla lavastoviglie e all’asciugatrice. Mentre per quanto riguarda il forno e il frigo, la causa è fondamentalmente la mancata pulizia.

Muffa e calcare non si trovano solo in lavatrice e sul water ma anche in questi elettrodomestici ed ecco come farli brillare

Cosa fare dunque? Affidiamoci ai classici rimedi della nonna. In cucina abbiamo tanti alimenti e condimenti molto utili alla pulizia. Prima di tutto, bisogna metterci in testa che gli elettrodomestici vanno trattati come gioiellini. Se si trascurano è normale che poi si rompano.

Bisogna pulirli costantemente anche usando i rimedi naturali come l’aceto, il bicarbonato e il limone. Ma anche il detersivo per piatti e la Coca Cola, che sono dei potenti sbiancanti e sgrassanti. Al contempo, però, dobbiamo ricordarci di asciugare perché anche il ristagno d’acqua è causa della proliferazione della muffa e del calcare.

Adottando almeno 2 volte a settimana questa pratica, gli elettrodomestici torneranno come nuovi. Inoltre, questi rimedi sono utili anche per i tubi e le guarnizioni. In ogni caso, non solo per rimuovere la muffa dai muri ma questi rimedi a costo zero sarebbero un toccasana per salute e pesoforma.