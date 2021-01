I moscardini fanno subito frittura di pesce calda e goduriosa. Sono preparabili in mille modi diversi e il loro sapore unico è ricollegabile all’estate e alle ferie.

Questi moscardini al prezzemolo, favolosi come secondo, sono un’occasione per portare in tavola questo pesce prelibato e condividere con gli ospiti un momento unico.

La ricetta è molto semplice e può essere preparata qualche ora prima rispetto all’arrivo degli ospiti.

Vediamo quindi come si preparano dei moscardini al prezzemolo.

Ingredienti

1/2 kg di moscardini già puliti;

1/2 limone;

1 spicchio d’aglio;

prezzemolo fresco già tritato;

1 peperoncino intero;

1/2 cucchiaino di paprica dolce;

olio d’oliva;

sale.

Moscardini al prezzemolo, favolosi come secondo

Per prima cosa bisogna preparare il pesce. Portare a bollore una pentola con dell’acqua salata e versarvi dentro i moscardini, dovranno essere sbollentati un poco.

Preparare l’aglio sbucciandolo e triturandolo per bene.

Tagliare quindi a rondelle il peperoncino e lavare e triturare bene il prezzemolo. Scaldare l’olio in una padella e farvi saltare l’aglio, il peperoncino e il prezzemolo.

Quando l’aglio avrà cambiato colore e sarà appena imbiondito, aggiungere i moscardini scolati dall’acqua bollente e spruzzarli con limone.

Preparare il piatto da portata con un fondo di insalata tipo lattuga o iceberg e adagiarvi i moscardini pronti. Spolverizzare i moscardini con la paprica dolce o una spezia a piacere.

Se lo si desidera, si può preparare una maionese da abbinare al piatto così pronto.

Un’altra alternativa per la cottura dei moscardini è farli saltare in padella con l’olio, l’aglio e il peperoncino.

Un vino consigliato che si abbina bene con questo piatto è sicuramente un Salice Salentino Rosato, che tira fuori il meglio di sé e dà carattere a un piatto già saporito di suo.

Il pesce può essere conservato in frigo anche per il giorno dopo, basta coprire il piatto con della pellicola per alimenti.