I broccoli sono una di quelle verdure che o le si ama o le si odia. Complice il sapore molto deciso e l’odore ancora più caratteristico, non sono amati da molte persone, anche se fanno benissimo alla nostra salute.

Molto spesso si inventano ricette ad hoc per consumare in modo ottimale queste verdure, come in questo mosaico di verdure al forno come contorno.

La presenza di altre verdure, come le zucchine, i pomodori e le cipolle, rendono questo piatto un ottimo contorno per un arrosto di carne o un pesce fatto alla griglia o alla brace.

Ingredienti

1/2 cespo di broccoli;

2 zucchine;

4 pomodori;

2 cipolle;

1 peperone;

1/2 cavolfiore;

4 carciofi;

olio d’oliva;

paprica;

sale.

Mosaico di verdure al forno come contorno

Innanzitutto, puliamo tutte le verdure. Prendiamo il cespo di broccoli e dividiamolo in cimette più piccole, stando attenti a buttare via i gambi. Laviamo le zucchine e i pomodori e tagliamoli a cubetti, stando attenti a creare tutti cubetti della stessa dimensione. Puliamo bene il peperone togliendo la calotta, i filamenti interni e riduciamolo a cubetti. Prendiamo anche il cavolfiore e puliamolo come abbiamo pulito il cespo di broccoli. Togliamo le foglie dure esterne del carciofo e tagliamolo a rondelle, conservando anche la parte morbida del gambo. Come ultima cosa, puliamo bene le cipolle, tagliamole a rondelle e mettiamole da parte con tutte le verdure.

Prepariamo la pentola per la cottura al vapore e, una volta pronta, mettiamoci dentro tutte le verdure per stufarle, non dovranno cuocere per più di cinque minuti.

Prendiamo una leccarda da forno e, rivestita di carta, ricopriamola con le nostre verdure cotte. Irroriamo le verdure con un goccio d’olio e aggiungiamo la paprica e il sale per donare sapore al piatto.

Accendiamo il forno a 180° in modalità statica e inforniamo le nostre verdure per circa 15 minuti.

Passati i 15 minuti, spostiamo la teglia nella parte bassa del forno e ultimiamo la cottura per altri cinque minuti nel fondo del forno.

Serviamo il nostro mosaico di verdure al forno ben caldo, con accanto il suo secondo di carne o di pesce.