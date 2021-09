Oggi pomeriggio è stata data la notizia della scomparsa dell’attore Nino Castelnuovo 84 anni: si è spento ieri a Roma dopo una lunga malattia. Ne hanno danno la notizia la moglie Maria Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella. La famiglia ha deciso di celebrare i funerali in forma strettamente privata. «Si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile». Apprezzato negli Anni Sessanta e Settanta per la sua bellezza e la sua recitazione pacata, Nino Castelnuovo divenne famosissimo negli Anni Settanta per la sua interpretazione dello spot pubblicitario dell’Olio Cuore. Ricordiamolo oggi con la redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Lavorò con Luchino Visconti

È morto l’attore Nino Castelnuovo, divenne famosissimo con lo spot dell’olio Cuore. Si chiamava all’anagrafe Francesco Castelnuovo ed era nato in alta Lombardia a Lecco il 28 ottobre 1936. Era il secondogenito di quattro fratelli (due maschi, Pierantonio e Clemente, e una femmina, Marinella). Educato in modo rigoroso tra le sue montagne, iniziò a lavorare ancora bambino.

Morto l’attore Nino Castelnuovo, divenne famosissimo con lo spot dell’olio Cuore

Col cinema fu amore a prima vista. Dopo vari provini e qualche piccola parte, fu scelto da Pietro Germi per il film “Un maledetto imbroglio” del 1959. Proseguì la sua carriera interpretando ruoli secondari da attore giovane in numerose pellicole, alcune delle quali di livello come “Il gobbo” (1960) di Carlo Lizzani. Ma la consacrazione avvenne con il suo ruolo in “Rocco e i suoi fratelli” (1960) il capolavoro di Luchino Visconti, che molti conoscono per aver diretto “Il Gattopardo”.

Vestì i panni di Renzo Tramaglino

Nino Castelnuovo divenne uno degli attori più popolari in Italia grazie al ruolo di Renzo Tramaglino nella serie “I promessi sposi” un originale televisivo prodotto dalla Rai nel 1967. Ebbe un enorme successo per quella parte diretto da Sandro Bolchi. Dopo quell’esperienza, fu chiamato dall’agenzia Young & Rubicam per Olio Cuore. Gli venne chiesto di saltare una staccionata su un prato, prima di sedersi a tavola con gli ospiti su una veranda. Per dimostrare la sua forma fisica, perfetta grazie all’uso di quel condimento. Dopo molti anni, Castelnuovo fu nel cast di uno dei più premiati film di tutti i tempi, “Il paziente inglese” (1996).