In questi giorni le temperature stanno scendendo sempre di più ed ecco che gli strati di maglie e maglioni aumentano di volta in volta.

I più freddolosi, poi, stanno aspettando con ansia l’arrivo del caldo, ma nel frattempo cercano qualcosa con cui coprirsi, senza rinunciare allo stile. Infatti, si pensa spesso che per proteggersi dal freddo sia necessario dire addio ai capi più fashion. Non è affatto così, anche perché la moda è in continua evoluzione e ogni stagione richiede il suo particolare abbigliamento.

Anche i capi considerati più sportivi possono far parte dei look più alla moda in un certo periodo dell’anno. A conferma di ciò, questo inverno 2022 vede protagonista un indumento molto speciale e gettonato soprattutto tra gli amanti della comodità. Vediamo di cosa si tratta.

Morbido e confortevole il capo d’abbigliamento più comodo del Mondo è tornato di moda per scaldarci in questo gelido inverno

Finalmente anche gli amanti del divano e gli eterni pantofolai avranno la loro rivincita sugli abiti aderenti e ben poco confortevoli.

Proprio così, perché torna alla riscossa la tanto amata felpa con il cappuccio.

A tinta unita, colorata, scura o con vari disegni. A ciascuno la sua, in base ai propri colori e ai gusti personali. Le più gettonate sono senza cerniera e seguono il modello da uomo. Larghe e lunghe sino al fondoschiena, imbottite e ancor meglio se “pelose” (di peluche ovviamente). Negli ultimi anni, i modelli maschili hanno avuto un enorme successo tra le donne di tutte le età, non solo tra le più giovani. Tuttavia, chi non ama le ampiezze, può optare per il classico modello da donna, leggermente più aderente e adatto ad ogni corpo.

Ma come possiamo indossarla tutti i giorni per essere alla moda?

Piccoli segreti di stile

Morbido e confortevole il capo d’abbigliamento più comodo del Mondo è tornato di moda per scaldarci in questo gelido inverno in modo assolutamente stiloso.

Innanzitutto, prediligiamo jeans e pantaloni non eccessivamente larghi. Se la felpa è molto larga, in questo modo riusciamo a bilanciare le grandezze e ottenere le giuste proporzioni.

Inoltre, via libera alle scarpe da tennis e alle sneakers, ma anche a stivaletti bassi e scarpe da passeggio.

È vero che parliamo di un capo tendenzialmente sportivo, ma non per questo dobbiamo indossarlo solo con le scarpe che usiamo in palestra.

Per un tocco di originalità in più, potremmo osare con felpe dai disegni e le scritte più varie. Ne esistono tantissime in commercio e anche a poco prezzo.

Anche il freddo invernale ha i suoi numerosi risvolti positivi, basta trovarli.

