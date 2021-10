Halloween si avvicina. È tempo di preparare i dolcetti per i nostri bambini. Cosa c’è di meglio che fare dolci per celebrare le feste. Una merenda in compagnia, una colazione rilassata senza la necessità di guardare l’orologio per andare al lavoro o a scuola. Nei giorni festivi, il tempo sembra scorrere più tranquillamente. Solo quando ci voltiamo indietro, prima di riprendere la quotidianità, ci pare l’esatto contrario, ovvero che sia trascorsa la festa troppo velocemente.

Abbiamo già visto come preparare la torta di mele più facile e buona del Mondo, oggi, sempre utilizzando questo frutto, andremo a proporre una ricetta diversa. Alla base sempre la morbidezza, il gusto soffice e la dolcezza. Qualche piccolo segreto per avere, in pochi minuti, una pietanza da far brillare le nostre papille gustative.

Morbidissimo e soffice il plumcake alle mele che farà impazzire grandi e piccini

Il plumcake alle mele si prepara con questi ingredienti:

250 gr di farina;

3 mele;

100 ml di latte;

2 uova;

100 gr di burro;

140 gr di zucchero;

una bustina di lievito per dolci;

cannella;

un limone.

Iniziamo andando a sbucciare due mele. Possiamo decidere di scegliere una qualità Golden, come per la torta di mele, oppure una Renetta, un po’ più acidula. Tagliamole a pezzetti e andiamo a irrorale con il succo di limone, che avremo spremuto accuratamente. Intanto facciamo sciogliere il burro a bagnomaria. In una terrina disponiamo le due uova, il burro fuso, la zucchero e il latte. Lavoriamo per circa cinque minuti con lo sbattitore elettrico per amalgamare bene e rendere il composto fluido.

A questo punto andiamo a scolare i pezzetti di mele dal succo di limone e li cospargiamo di farina. Facciamo questo procedimento per evitare che affondino nell’impasto durante la cottura. Unire al composto ottenuto la cannella. Spolveriamo abbondantemente se è un gusto a noi gradito, altrimenti ci limitiamo a una spruzzata.

Il tocco finale

Poi uniamo i pezzi di mela infarinati all’impasto e mescoliamo con un cucchiaio di legno. Prendiamo il nostro stampo da plumcake, o, in mancanza, una tortiera da 24 centimetri. Lo rivestiamo con la carta da forno e andiamo a versarne il composto. Facciamo sì che l’impasto si distenda in maniera omogenea all’interno dello stampo.

Ecco il morbidissimo e soffice il plumcake alle mele che farà impazzire grandi e piccini è quasi pronto. Dobbiamo sbucciare la mela rimasta e tagliarla a fette molto sottili. Poi le andremo a posizione al centro del plumcake, affondandole leggermente nell’impasto. Cospargiamo il tutto con una spolverata di zucchero e con delle piccole noci di burro.

Scaldiamo il forno a 180 gradi e lasciamo cuocere per 45 minuti. Spegnere, lasciare ancora il plumcake a riposare per cinque minuti, poi toglierlo e lasciarlo raffreddare bene. Quindi andiamo a servire ai nostri commensali, che avranno già l’acquolina in bocca alla sua vista.