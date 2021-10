Le torte rappresentano un classico della pasticceria, specie se utilizzate in abbinamento alla frutta fresca. Una delle torte fruttate più famose di sempre è, senza dubbio, la torta alle mele, ormai conosciutissima ovunque.

Chi, tuttavia, cerca un’alternativa ghiotta a questo classico dei dolci dovrebbe sperimentare, almeno una volta, la preparazione di questa variante. Si tratta di morbidissimi scrigni ripieni di mele con soli 3 ingredienti e un goloso bonus nascosto proprio sotto la frutta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per le crostatine di mele con confettura di albicocche:

un rotolo di pasta sfoglia già pronta;

100 grammi di confettura di albicocche;

2 mele medie;

zucchero q.b.

Ingredienti facoltativi per rendere più croccanti le crostatine:

un tuorlo d’uovo;

un cucchiaino di latte.

Morbidissimi scrigni ripieni di mele con soli 3 ingredienti e un goloso bonus nascosto

La vera specialità di questa variante alla classica torta di mele? Ovviamente il fatto che si preparano in pochissimo tempo queste piccole crostatine, perfette tanto per la merenda che per una colazione veloce.

Gli ingredienti sono in tutto 4, di cui uno che non sembrerebbe certo tipico delle classiche torte di mele. Stiamo parlando della confettura di albicocche, super dolce e golosa, perfetta per mantenere la giusta umidità all’interno di questo dolce.

Il procedimento da seguire

Per prepararle bisognerà srotolare la pasta sfoglia e ricavare dei piccoli cerchietti del diametro di circa una decina di centimetri. Collocarli in degli stampini per crostatine ben infarinati o imburrati o ben antiaderente.

Poi occorrerà bucherellare la sfoglia con i lembi di una forchetta e versare all’interno il ripieno di albicocca. Il ripieno di confettura saprà dare al dolce un cuore morbidissimo e un sapore delicato che piace a grandi e piccini.

Volendo è possibile sostituire la confettura d’albicocche con una qualsiasi composta o con qualcosa di particolarissimo, come quest’insolita marmellata che lascia tutti a bocca aperta. Nella scelta del ripieno è fondamentale sempre tener conto delle proprie intolleranze o allergie.

Come concludere il dolce

Una volta distribuita la confettura scelta è possibile coprirla con 7 o 8 fettine di mele tagliate molto sottili. Per renderle più golose suggeriamo di passare prima le mele nello zucchero.

A piacere, è possibile spennellarle con un tuorlo sbattuto in un po’ di latte. Quindi cuocere a forno preriscaldato a 200 gradi per 25 minuti o fino a doratura.

Approfondimento

Basta alla solita torta alle mele con quest’eccezionale alternativa saporitissima da provare subito.