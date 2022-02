In generale le polpette, che siano di carne, pane, verdure o pesce, riescono a stimolare l’appetito anche dei palati più complicati. Spesso, sono soprattutto i bambini ad andarne ghiotti.

Le polpette di polpo rappresentano un’idea sfiziosa da portare sulle nostre tavole. Da preparare come secondo piatto o come appetitoso stuzzichino, per sorprendere i nostri amici durante gli aperitivi. Nella ricetta, che andremo a presentare, le polpette sono accompagnate da una profumata maionese, realizzata con l’acqua di cottura del polpo. Con questa preparazione riusciremo a sorprendere ancor di più amici, ospiti e soprattutto i bambini.

Vediamo gli ingredienti e la preparazione delle polpette e della maionese di polpo:

1 Kg di polpo;

2 limoni;

1 ciuffo di prezzemolo;

2 spicchi d’aglio;

1 cucchiaino di noce moscata;

2 uova;

pangrattato, farina 00, olio di semi q.b;

70 g di olive nere denocciolate;

20 g di capperi sott’olio;

50 g di granella di pistacchio.

Morbidissime le polpette di polpo, ma la vera sorpresa del piatto è questa delicata maionese preparata utilizzando la sua acqua di cottura

Prepariamo le polpette.

Cominciamo dalla pulizia del polpo, poi cuociamolo in una pentola colma d’acqua. Aggiungiamo un pizzico di sale, la noce moscata, 2 spicchi d’aglio, metà prezzemolo tritato, ½ limone e la sua scorza grattugiata. La cottura vera e propria del polpo comincerà quando l’acqua raggiunge il bollore e proseguirà per circa 2 ore.

Trascorso questo tempo, tastiamo il polpo con una forchetta per assicurarci della sua completa cottura, se la forchetta affonderà senza alcuna pressione, il polpo sarà cotto. Quindi, scoliamo il polpo, conserviamo la sua acqua di cottura e tagliamolo a pezzettini.

Trasferiamo il polpo in un mixer aggiungendo prezzemolo, scorza grattugiata del limone, granella di pistacchio, sale, noce moscata e ½ bicchiere di acqua di cottura. Frulliamo il tutto e nel frattempo aggiungiamo un filo d’olio, fino ad ottenere un composto morbido e compatto. Con questo composto formiamo le polpette: ovviamente, in base alla grandezza, potrebbero uscirne anche una decina. Dopo averle formate, le lasciamo rassodare in frigorifero per circa 15 minuti.

Passiamo alla preparazione della maionese e terminiamo il piatto

Intanto ci dedichiamo alla maionese.

In una scodella filtriamo l’acqua di cottura del polpo con un colino. La versiamo in un pentolino e lasciamo che si riduca a fuoco basso fino ad ottenerne circa 100 ml, spegniamo la fiamma e la lasciamo intiepidire. Trasferiamo l’acqua del polpo in un contenitore, in cui spremiamo il succo di mezzo limone. Aggiungiamo al composto un filo d’olio e continuiamo a lavorare con il frullatore ad immersione. Uniamo le olive, i capperi sgocciolati e tritati, e continuiamo a mescolare il tutto.

Riprendiamo le polpette dal frigo e scaldiamo l’olio di semi in padella, fino ad una temperatura di 175°. Passiamo una polpetta alla volta prima nella farina, poi nelle uova sbattute, infine nel pangrattato. Friggiamo le polpette fino a doratura, infine le scoliamo su della carta assorbente.

Possiamo poi servire le polpette in tavola accompagnate dalla maionese di acqua di polpo. Dunque, sono morbidissime le polpette di polpo e ci faranno fare un figurone a tavola, soprattutto se accompagnate da questa delicata e profumata maionese.