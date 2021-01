Carnevale è alle porte e questo vuol dire solo una cosa: dolci e coriandoli a volontà! Spesso però questi dolcetti sono fritti nell’olio e quindi non molto light. Una soluzione possono essere le morbidissime e alternative castagnole di Carnevale al forno per un piacere goloso ma più leggero. Scopriamo la ricetta per questi piccoli dolcetti.

Ingredienti

Per le castagnole al forno abbiamo bisogno di:

320g di farina 00;

120g di zucchero;

80g di burro;

2 uova;

½ bustina di lievito in polvere per dolci;

scorza d’arancia q.b.;

zucchero a velo o zucchero semolato q.b..

A piacere possiamo usare anche alchermes, caffè o rum per insaporire le castagnole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prepariamo le morbidissime e alternative castagnole di Carnevale al forno

Per prima cosa occupiamoci di rendere morbido il burro mettendolo solo 10 secondi nel forno microonde. In una ciotola uniamo la farina e il burro e lavoriamoli con le mani per ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungiamo lievito, zucchero e un po’ di scorza d’arancia grattugiata quindi amalgamiamo. Infine uniamo le due uova; otterremo un composto uniforme piuttosto morbido.

Dividiamo il panetto in tante piccole forme del peso di circa 10/12g l’uno e creiamo tante piccole palline tutte uguali. Sistemiamo le nostre castagnole su una teglia da forno ricoperta di carta forno. Inforniamo e cuociamo a 180 °C per circa 15 minuti. Capiremo che le castagnole sono pronte quando anche la parte inferiore sarà dorata. Attenzione: la superficie non deve essere troppo scura.

Se vogliamo insaporire ulteriormente le castagnole è questo il momento. Diluiamo con un po’ di acqua l’alchermes o il caffè o il rum, quindi intingiamo le castagnole ancora tiepide dentro questo liquido. Subito dopo passiamole nello zucchero semolato.

Altrimenti se ci piace la semplicità sforniamo le castagnole e ricopriamole solo con una spolverata di zucchero a velo.

Ora assaggiamo questi dolcetti di carnevale preparati al forno. Uno tira l’altro e in men che non si dica saranno già terminati.