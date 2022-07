La focaccia è uno di quegli alimenti che non dovrebbero mai mancare a tavola. Così come il pane, è ottima per preparare panini, accompagnare secondi piatti e fare delle ottime scarpette.

Ne esistono di diversi tipi, da quella più soffice e gustosa a quella più sottile e schiacciata. Noi oggi prepareremo la versione della focaccia più morbida che ci sia e, oltretutto, velocissima. Il nostro lavoro sarà finito in soli 15 minuti e poi ci penserà il forno a tutto il resto.

Per rendere la preparazione così veloce aggiungeremo il lievito istantaneo, che ci farà guadagnare un bel po’ di tempo. In questo modo basterà metterci all’opera poco prima dei pasti per portare poco dopo in tavola una ricetta deliziosa.

Ecco gli ingredienti che ci serviranno:

500 g di farina 00;

150 g di formaggio grattugiato;

1 cucchiaino di zucchero;

1 bustina di lievito istantaneo;

200 ml di acqua;

5 g di sale;

origano;

olio q.b.

Morbidissima focaccia col formaggio e lievito istantaneo pronta in 15 minuti

Le ricette che amiamo di più sono quelle pratiche e veloci. Non tutti hanno il tempo necessario per preparare pane e pizza fatta in casa, ma questo non è un buon motivo per rinunciare a queste golosità.

Per questo, moltissimi stanno impazzendo, ad esempio, per la ricetta dei mini panzerotti da preparare in 5 minuti senza frittura né grassi.

Ma torniamo alla ricetta della focaccia di oggi.

Per prepararla dovremo versare lo zucchero, il lievito istantaneo e la farina, dopo che l’avremo setacciata. Iniziamo a mischiare questi ingredienti, poi aggiungiamo anche l’acqua a temperatura ambiente.

Mescoliamo bene e poi aggiungiamo il sale e 30 ml di olio e continuiamo ad amalgamare gli ingredienti. Lavoriamo bene il composto con le mani, versandolo poi direttamente su un piano da lavoro. Quando il nostro panetto sarà morbido e vellutato come una nuvola, potremo passare alla fase successiva.

Stendiamo l’impasto in teglia

Prendiamo una teglia da forno e spennelliamola con dell’olio. Ora stendiamo il panetto sulla teglia, cercando di allargarlo bene con le mani. Aggiungiamo sulla superficie un po’ di sale, il formaggio grattugiato e dell’origano.

Infine, inseriamo la teglia in forno statico già caldo, a 200°C. Lasciamo cuocere per circa 30 minuti, finché non noteremo che la nostra focaccia sarà dorata e croccante. Questa morbidissima focaccia col formaggio e lievito istantaneo sarà così buona che finirà in pochissimi minuti.

