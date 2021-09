Soffice, alta e gustosissima, questa focaccia è un connubio perfetto tra semplicità e sapore.

Una ricetta unica e sfiziosa che regala belle soddisfazioni grazie a pochi ingredienti che, lavorati insieme, si trasformano in un saporito capolavoro.

Ottima per sostituire il pane e semplicemente divina farcita con salumi e formaggi per creare un antipasto goloso e molto appetitoso.

Morbidissima e alta questa focaccia è da provare subito, piace a tutti e si preparare facilmente

La ricetta che proponiamo questa sera si avvale di un ingrediente speciale e soprattutto indispensabile per garantire la morbidezza dell’impasto.

Stiamo parlando delle patate che si prestano alla realizzazione di moltissime ricette.

Insomma, in cucina si può giocare con la fantasia e creare accostamenti squisiti da sperimentare.

Difatti, morbidissima e alta questa focaccia è da provare subito, piace a tutti e si preparare facilmente.

Ecco tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti

200 gr di patate crude con buccia;

500 gr di farina;

25 gr di lievito di birra;

olio extravergine di oliva;

sale fino q.b.;

sale grosso q.b.;

1 pizzico di zucchero;

acqua tiepida q.b.

Procedimento

Per preparare la nostra focaccia semplice bisognerà far cuocere le patate in acqua salata e senza togliere la buccia. Poi, scolarle e schiacciarle con uno schiacciapatate.

A questo punto, far sciogliere in un po’ d’acqua tiepida il lievito di birra. Aggiungere anche un pizzico di zucchero. Mescolare con cura e versare la miscela di acqua e lievito sulle patate. Aggiungere la farina setacciata, un pizzico di sale e poi anche 2 cucchiai d’olio d’oliva.

Successivamente, amalgamare gli ingredienti aggiungendo, solo se necessario un po’ d’acqua, ovvero solo se l’impasto risulta poco elastico e difficile da lavorare.

Dopo aver mescolato bene, stendere l’impasto su un piano da lavoro e poi trasferirlo in una teglia da forno, precedentemente oleata. Far lievitare la focaccia per un paio d’ore.

Una volta trascorso il tempo prestabilito, la focaccia avrà raddoppiato il suo volume. Poi, spennellare la superficie con una miscela composta da due cucchiai d’acqua e uno di olio.

A questo punto, bucherellare con una forchetta tutta la focaccia e cospargere di sale grosso. Volendo si può aggiungere anche il rosmarino, tipico della focaccia.

Infine, far cuocere in forno per circa 20 minuti ad una temperatura di 200 °C. Far raffreddare leggermente, tagliare a strisce e servire nel cestino del pane.

