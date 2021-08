Qual è il cibo preferito della maggior parte dei bambini? La cotoletta. Qual è la carne che d’estate si mangia più volentieri nelle grigliate? Gli spiedini!

Ecco allora una fantastica ricetta che li unisce entrambi per la gioia di tutti, grandi e piccoli: gli spiedini con bocconcini di pollo panati.

Morbidi e succosi spiedini con bocconcini di pollo panati da far girare la testa

Preparare questa leccornia è semplice e veloce. Vediamo gli ingredienti:

1 petto di pollo intero;

pan grattato q.b.;

150 gr di grana grattugiato;

1 peperone rosso;

1 cipolla di tropea;

3 uova intere;

pepe nero macinato q.b.;

curcuma q.b.;

paprica dolce q.b.;

sale q.b.;

olio evo q.b.;

latte q.b.;

bastoncini per spiedini.

Cuciniamo

Iniziamo tagliando a cubetti tutto il petto di pollo. Mettiamoli in una grande ciotola a mollo nel latte per almeno 1 ora. Questo è il segreto per far rimanere morbido e succoso il pollo anche con la cottura in forno.

Nel frattempo, prepariamo la panatura col pan grattato, formaggio grattugiato, paprica, pepe e curcuma. Quest’ultima donerà un bel colore dorato ai bocconcini. In un’altra ciotola sbattiamo le uova. Una volta trascorso il tempo della marinatura, versiamo i cubetti di pollo nelle uova e paniamo nel pan grattato. Ora tagliamo il peperone a quadrotti e la cipolla a fette. Togliamole la pellicola trasparente per renderla più digeribile.

Disponiamo i bocconcini panati su una teglia rivestita di carta forno e insieme a loro le verdure. Versiamo su tutto un filo di olio e inforniamo per 15 minuti a 180°. Controlliamo la cottura e se necessario sforniamo prima le cipolle per non farle bruciare.

Una volta cotto tutto, si possono assemblare gli spiedini, alternando la carne con il pomodoro e la cipolla. Assaggiamo ed eventualmente saliamo solo alla fine.

Il consiglio in più

In alternativa al solito pan grattato del negozio, prepariamolo a casa tritando grossolanamente il pane raffermo. Se abbiamo cracker, aggiungiamone qualche pezzo e meglio ancora se abbiamo i fiocchi di mais. La panatura acquisterà un sapore unico e non sarà nemmeno necessario aggiungere il sale. Così si preparano morbidi e succosi spiedini con bocconcini di pollo panati da far girare la testa a tutti, grandi e piccoli.