I biscotti sono perfetti per la colazione, per la merenda o per un goloso fine pasto. Si abbinano perfettamente con latte e tè, riuscendo quindi ad accontentare tutti. Farli da soli in casa è poi una vera soddisfazione personale, oltre che una sicurezza sulla genuinità degli ingredienti utilizzati. I biscotti fatti in casa sono poi un’idea perfetta da regalare ad amici, parenti e conoscenti per un piccolo pensiero di Natale. I morbidi biscotti alle mandorle senza farina pronti in soli 10 minuti sono la risposta a tutte queste esigenze, oltre ad essere una deliziosa coccola.

Ingredienti

Le porzioni per circa 6 persone sono:

300g di mandorle tostate;

100g di zucchero a velo;

80g di burro;

1 bianco d’uovo piccolo;

1 pizzico di sale;

½ baccello di vaniglia o 1 fiala di estratto di vaniglia;

zucchero a velo q.b..

Se vogliamo utilizzare il baccello di vaniglia dobbiamo procurarci un coltello dalla punta affilata. Incidiamo il baccello per lungo, apriamo le estremità con le dita e raschiamo via con il piatto del coltello la parte interna della bacca.

Preparazione dei biscotti alle mandorle

Il primo passo per preparare i morbidi biscotti alle mandorle senza farina pronti in soli 10 minuti è quello di tritare le mandorle. Possiamo farlo con un coltello affilato o con un frullatore. Versiamo quindi le mandorle in una ciotola e uniamo il burro precedentemente ammorbidito, l’albume, lo zucchero a velo e la vaniglia. Impastiamo tutto assieme fino a formare un panetto compatto. Quest’ultimo è da lasciar riposare in frigo per almeno 30 minuti avvolto in una pellicola trasparente.

Togliamo dal frigo e dividiamo il panetto in piccole porzioni uguale (il peso consigliato è di 20-30g). A questo punto possiamo dar loro la forma che preferiamo. La sagoma più usata è comunque quella di cilindretti allungati da circa 4cm e piegati a forma di “C”. Come tocco finale passiamo i nostri biscotti nello zucchero a velo ricoprendo tutta la superficie.

Depositiamo quindi le forme su una teglia coperta da carta forno e facciamo cuocere in forno statico a 180 °C per circa 10 minuti. Quando saranno pronti è meglio lasciar riposare e raffreddare questi golosissimi biscotti completamente prima di mangiarli. Buon appetito!