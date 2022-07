L’estate è il periodo migliore per sperimentare con le verdure in cucina. In particolare, melanzane e pomodori danno il meglio di sé. Per unire questi due ingredienti e preparare un piatto veloce, salutare, ricco e nutriente, ma anche leggero, perfetto per la bella stagione, possiamo preparare le melanzane con formaggio e pomodorini. Questa ricetta è ottima per il pranzi e le cene estive, e ovviamente perfetta da servire agli ospiti. Ma vediamo come prepararla.

Melanzane, pomodori, cipolla e formaggio semimorbido

Per prima cosa, procuriamoci delle melanzane piuttosto grandi, meglio se di forma allungata. Tagliamole a metà nel senso della lunghezza e rimuoviamo con un cucchiaio un po’ della polpa che metteremo da parte. La melanzana sarà a forma di barchetta. Poi, posizioniamo le mezze melanzane su una carta da forno, saliamole, e inforniamo a 180 gradi per circa 10 minuti. Se non vogliamo accendere il forno, possiamo anche bollire le melanzane per qualche minuto.

Prepariamo il ripieno in padella

In una padella capiente e antiaderente mettiamo un filo d’olio, la polpa che abbiamo estratto in precedenza, una cipolla tagliata a fette sottili, una manciata di pomodorini tagliati a metà, sale e, se lo gradiamo, un pizzico di cumino. Facciamo cuocere questi ingredienti per circa 15 minuti, aggiungendo poca acqua se necessario.

Morbide melanzane con formaggio e pomodorini in padella senza frittura

Estraiamo le melanzane dal forno una volta cotte, oppure dalla pentola in cui le abbiamo fatte bollire se preferiamo la bollitura. Disponiamole all’interno di un’altra padella o pentola larga. Riempiamo le barchette di melanzane con il ripieno che abbiamo preparato. Aggiungiamo a ciascuna barchetta del formaggio semimorbido. Per questa ricetta è ideale la feta, ad esempio, un formaggio morbido che non si scioglie facilmente e dona sapore e consistenza al piatto.

Stufiamo le melanzane per qualche minuto

Le morbide melanzane con formaggio e pomodorini sono quasi pronte. Una volta riempite le barchette con il ripieno e con del formaggio, mettiamo nella pentola poca acqua, accendiamo il fuoco e mettiamo il coperchio. Stufiamo le melanzane per qualche minuto. Quando l’acqua sarà pressoché consumata, le nostre morbide melanzane sono pronte.

Aggiungiamo del basilico, oppure altra erba aromatica di nostra scelta, come rosmarino, timo o origano, e serviamole in tavola. Sono ottime sia calde che fredde come contorno o come piatto unico. Certamente i nostri ospiti apprezzeranno un piatto così saporito e completo, ma anche leggero.

