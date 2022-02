Alcune ricette italiane sono una garanzia per portare la felicità a tavola. Infatti è raro che qualcuno non apprezzi il purè, le lasagne oppure le patate al forno. A volte però è necessario preparare questi piatti in maniera diversa per evitare di cadere nella ripetizione. Poco tempo fa abbiamo parlato dei vincisgrassi, tipico piatto marchigiano, e oggi rimaniamo sulla stessa scia proponendo delle polpette veramente particolari. Sono morbide, gustosissime e senza uova queste polpette che conquisteranno il cuore di grandi e piccini. Vediamo insieme come prepararle.

Gli ingredienti necessari per portarle in tavola

Ci serviranno:

215 grammi di filetti di platessa;

100 grammi di ricotta vaccina;

4 fili di erba cipollina;

olio extravergine d’oliva q. b.;

sale fino q. b.;

60 grammi di pangrattato sia per impanare che per rassodare il composto.

Morbide, gustosissime e senza uova queste polpette di pesce sono perfette per salvare la cena con poco sforzo e fantasia

Per realizzare le polpette di platessa bastano pochi semplici step. Prima di tutto è necessario prendere una pentola di acqua e portarla al bollore. A questo punto aggiungere i filetti di platessa. Questi possono essere sia freschi che congelati. Nel primo caso basta lessarli per 1 minuto, mentre nel secondo è necessario rispettare i tempi indicati sulla confezione per rendere il pesce tenero.

Scolarli poi con l’aiuto di una schiumarola o di uno scolapasta e poi appoggiarli su un tagliere. Con un coltello di buona fattura cominciare a sminuzzarli fino ad ottenere una grana omogenea. Mettere poi ciò che si è ottenuto all’interno di un colino e cercare di rimuovere il liquido in eccesso. Trasferirli all’interno di un piatto e aggiungere il formaggio fresco, aggiungendo un pizzico di sale. Qui abbiamo prediletto la ricotta, ma si possono anche scegliere dei prodotti più saporiti.

Mescolare bene con un cucchiaio per creare una consistenza cremosa e omogenea. Alla fine lavare i fili di erba cipollina e con delle forbici da cucina tagliuzzarli nella preparazione. Rimestare ancora. Unire poi 40 grammi di pangrattato in modo da rendere la crema più robusta e malleabile con le mani. Bagnare leggermente le dita e cominciare a creare delle piccole sfere di dimensione omogenea. Alla fine spargere in un piatto 20 grammi di pangrattato per la panatura. Rotolare le polpette dentro. A questo punto di possono cuocere sia in padella che al forno, utilizzando solo un filo di olio. Se si cerca un contorno particolare con cui accompagnarle, suggeriamo i cardi al latte.

Lettura consigliata

Una tira l’altra, queste irresistibili polpette di zucchine sono leggere, gustose e con pochi ingredienti