I dolci sono una piccola coccola a cui non si può dire di no quando siamo un po’ giù o quando ci sentiamo più golosi. Quando poi siamo noi a farli in casa inspiegabilmente diventano davvero irresistibili. Per fortuna esistono ricette light per poter godere appieno del sapore incredibile dei dolci senza sentirsi troppo in colpa. In questo caso andremo a parlare di una ricetta leggera e velocissima, ma il risultato sarà super soffice senza nemmeno richiedere la lievitazione. Vediamo assieme la ricetta per le morbide frittelle al cucchiaio senza burro e pronte in 15 minuti.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa 25 frittelle sono:

olio di semi q.b.;

270 g di farina tipo 00;

2 uova;

120 g di zucchero bianco;

80 ml di latte;

la scorza di 1 limone;

8 g di lievito per dolci (circa 2 cucchiaini);

zucchero a velo q.b. .

Preparazione delle morbide frittelle al cucchiaio senza burro e pronte in 15 minuti

Prima di tutto unire le uova e lo zucchero bianco in una ciotola capiente. Sbatterli assieme con una frusta per qualche secondo. Aggiungere quindi man mano la farina setacciandola e continuando a mescolare con forza. Unire poi il lievito per dolci e la scorza del limone precedentemente grattugiata (dopo averla lavata con cura). Quando il composto sarà uniforme aggiungere anche il latte e finire di amalgamare bene.

In una pentola sul fuoco dai bordi abbastanza alti versare 4 dita di olio di semi e aspettare che sia caldo. Quando sarà pronto, con un cucchiaio formare delle piccole porzioni rotondeggianti prelevandole dal nostro impasto e gettarle nell’olio. Le porzioni non devono essere troppo grandi o rischieranno di rimanere crude all’interno. Un altro consiglio è di friggere poche forme per volta per evitare che si appiccichino tra loro e di girarle costantemente per farle cuocere uniformemente.

Man mano che le frittelle sono pronte depositarle su un piatto o in una scodella ricoperti da carta assorbente. Quando tutte saranno pronte fare attenzione a eliminare l’olio in eccesso, quindi ricoprirle con lo zucchero a velo e servire belle calde.