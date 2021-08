L’estate sta finendo e non c’è niente di meglio che salutarla con un piatto simbolo della calda stagione che volge al termine.

Il pesce, si sa, è il protagonista del periodo estivo e tutti noi lo gustiamo in svariati modi: cotto, crudo, al naturale, alla griglia. Anche per deliziosi primi e invitanti secondi, qualunque tipo di pesce si sposa perfettamente con ogni portata. È proprio per questo che oggi noi della Redazione proporremo ai nostri Lettori un primo piatto a base del frutto di mare per eccellenza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una ricetta squisita, delicata e profumata che riesce a ben conciliare i sapori di terra e mare, creando un risultato prelibato e molto gustoso. Morbida zucca, succulenti vongole veraci e un ingrediente segreto per questo primo piatto d’eccellenza: ecco cosa serve per quattro persone e quale procedimento seguire.

Gli ingredienti

Per il nostro piatto avremo bisogno di:

320 grammi di pasta lunga (linguine o spaghetti) o, in alternativa, 300 grammi di gnocchi di patate;

½ chilo di vongole veraci;

1 spicchio d’aglio;

100 grammi di granella di pistacchio (l’ingrediente segreto);

olio, sale e pepe nero q.b.

Morbida zucca, succulenti vongole veraci e un ingrediente segreto per questo primo piatto d’eccellenza

Per prima cosa occupiamoci del condimento.

Laviamo la zucca, tagliamola a piccoli pezzi e scaldiamola a fuoco lento insieme ad un pizzico di sale e un po’ d’acqua. Non appena si sarà riscaldata, frulliamola in un mixer, in modo da ottenere una crema compatta. Mettiamola da parte e passiamo alle vongole.

Versiamo l’olio in una padella, aggiungiamo uno spicchio d’aglio e aspettiamo che si scaldi. Nel frattempo, facciamo spurgare le vongole e, ancora con il guscio, uniamole all’olio caldo e all’aglio, coprendole con un coperchio. Spegniamo il fuoco dopo qualche minuto, togliamo l’aglio, apriamo le vongole e versiamo la crema di zucca. Riaccendiamo il fuoco e lasciamo cuocere lentamente e a fuoco basso.

Occupiamoci della cottura della pasta già durante la preparazione del condimento, magari iniziando proprio quando l’aglio comincia a scaldarsi. Il tempo di cottura dipende dal tipo di pasta che scegliamo, ma è bene comunque far bollire l’acqua a metà preparazione.

Una volta che le linguine (o altro) saranno pronte, uniamole al condimento e spolveriamo il pepe e la granella di pistacchio. Continuiamo a cuocere a fuoco molto lento et voilà, il piatto è pronto. Irresistibile all’occhio e al palato, un pasto sublime per chiudere l’estate in bellezza. Conquisterà tutti al primo boccone.