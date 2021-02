Stanchi di mangiare sempre le stesse cose? Vorremmo cucinare qualcosa di diverso ma non sappiamo cosa. Le idee mancano e il tempo da dedicarvi pure. Vorremmo preparare qualcosa di non troppo pesante ma che non sia una semplice insalata. Ecco una strepitosa e originale idea per portare in tavola un piatto bello, buono e veloce.

Le montagnette di verdure, fiordilatte e prosciutto per un secondo salutare e da leccarsi i baffi saranno il successone delle prossime cene.

Ingredienti per preparare quattro montagnette di verdure

Occorrono:

due melanzane;

quattro fette di prosciutto cotto magro;

due pomodori grandi da insalata;

due patate;

300 grammi di fiordilatte;

olio, sale e origano q.b.

Lavare e tagliare a fette non troppo spesse i nostri ortaggi. Riponiamole in una teglia coperta da carta forno e condiamole con olio, sale e origano. Infornare per almeno mezz’ora e controllare con una certa frequenza il loro livello di cottura.

Non appena pronte, togliere la teglia dal forno e formare delle vere e proprie montagnette con le nostre verdure. Dovranno risultare diversi strati con tutti gli ingredienti a disposizione. Mettiamo come base la melanzana (perché è la più grande), poi il pomodoro, il prosciutto, il fiordilatte ed infine chiudiamo con le patate.

Il tocco finale

Inforniamo nuovamente per non più di cinque minuti. Una cottura eccessiva rischia, infatti, che la mozzarella perda la sua bontà e che il prosciutto si indurisca e diventi troppo salato.

Concludiamo con un filo d’olio e un’altra spolverata di origano et voilà, la cena è pronta. Possiamo cucinare le montagnette di verdure, fiordilatte e prosciutto per un secondo da leccarsi i baffi, ma non solo. La loro semplicità e versatilità si presta bene anche per un aperitivo con gli amici. Basta un po’ di fantasia e anche la semplice verdura può trasformarsi in un piatto estremamente sfizioso.