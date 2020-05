Mondo TV con Samsung per lancio di un canale dedicato ai bambini

Mondo Tv ha siglato un altro importante accordo per la gioia di molti bambini italiani. Il produttore e distributore di contenuti di animazione ha raggiunto un’intesa con Samsung per il lancio di un canale interamente dedicato ai bambini sotto il brand “Mondo TV”. Il lancio avverrà in autunno all’interno del servizio Samsung TV Plus, offerto in bundle sugli apparecchi Samsung in Italia.

Collaborazione basata sulla “revenue share” dei ricavi pubblicitari

Alla base dell’accordo di collaborazione un sistema di “revenue share” dei ricavi pubblicitari. In pochissime parole, il “revenue share” è un modello di business che si basa sulla divisione del guadagno. Verranno offerti più di 50 film e oltre 20 serie tra i programmi della Mondo TV (MIL:MTV) all’interno del servizio. La durata del contratto è di un anno.

Al momento non è possibile fare previsioni certe su quelli che potrebbero essere i ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria connessa al canale. L’accordo, secondo le parti, ha alte potenzialità, soprattutto grazie alla diffusione dei dispositivi Samsung nel nostro paese.

Festeggia il titolo Mondo TV a Piazza Affari

Vola il titolo sulla Borsa Italiana, con quotazioni in rialzo a Piazza Affari di oltre il 3% a 1,9 euro. Ottima la performance mensile con un +17,16% mentre quella a sei mesi supera il 53%. Nell’ultimo anno le azioni della società hanno guadagnato oltre il 78% del proprio valore.

Mondo TV, società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto in crescita del 43% a 1,4 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2019. Buone le prospettive per l’anno in corso, con risultati stimati in miglioramento rispetto già ad un ottimo 2019.

Oltre alla produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione per la TV e il cinema, Mondo TV è attiva nei settori correlati quali: distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising.

