Moncler non brilla a Piazza Affari, ma prepara la sua fragranza. Vediamo cosa si sta preparando.

Un’altra ‘seduta no’ per Moncler che oggi ha chiuso a Piazza Affari a 34,40 euro per azione, mentre ieri aveva perso l’1,13% a 35,12 euro, in controtendenza rispetto all’indice Ftse Mib (in rialzo di oltre un punto percentuale). Il titolo in questa settimana sta cercando di resistere ai ribassi e mantenere un movimento laterale. Vedremo da lunedì prossimo se potrà contrastare il downgrade dichiarato da Jefferies; il broker ha tagliato il rating a “hold” da “buy” con target price a 36 euro e il mercato gli ha dato credito. L’azienda famosa per i piumini che un anno fa quotava 46 euro per azione, continua però a lavorare al massimo e si prepara a lanciare la sua fragranza.

Con Interparfums, Moncler ha siglato un accordo internazionale di licenza per la creazione di fragranze. Sarà valido fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di estenderlo per altri cinque anni. In funzione di questa importante partnership, Interparfums svilupperà e produrrà profumi e prodotti correlati. Moncler chiede una forte propensione al design per il packaging. Interparfums distribuirà la profumeria Moncler nei negozi monomarca di Moncler, in selezionati department store, nei punti vendita specializzati e nei duty free shop. Il lancio della prima fragranza è previsto per il primo trimestre del 2022.

Una strategia coerente alla identità del brand

Remo Ruffini, chairman and chief executive officer di Moncler, ha dichiarato: “La grande competenza e riconosciuta creatività di Interparfums lo rendono il partner ideale per sviluppare una fragranza perfettamente allineata al dna e alla forte identità del nostro brand Moncler. Il lancio della prima linea di profumi Moncler è coerente con la nostra strategia di estensione selettiva del marchio e consentirà ai nostri clienti di arricchire ulteriormente l’esperienza con il brand”.