In ogni orto che si rispetti non manca la coltivazione dei pomodori. Ora è il momento di gloria per i pomodori ma scopriamo come conservarlo.

Con il caldo asfissiante delle ultime settimane, sulla tavola degli italiani questo ortaggio non manca mai perché è un prodotto fresco e genuino. Infatti i pomodori sono uno dei principali ingredienti delle insalate verdi e dei centrifugati. Inoltre i pomodori accompagnano spesso altri alimenti come il tonno in modo da rendere un piatto ancora più delizioso.

Pomodori a lunga durata

Ora nessuno pensa a come conservare i pomodori in modo da utilizzarli nel post estate. Siamo effettivamente tutti presi a mangiare immediatamente pomodori dimenticandoci che poi da settembre sarà veramente difficile trovarne in commercio di buoni e saporiti.

Assicuriamo tutti che i pomodori possono essere gustati anche a distanza di mesi se vengono conservati nei modi che ora vedremo.

Come conservare la classica salsa

Nonostante il caldo, un buon piatto di pasta con salsa di pomodoro non manca mai. Logicamente il re rosso è il pomodoro San Marzano. Bisogna prendere l’ortaggio e tagliarlo a pezzetti facendoli scottare con una foglia di basilico e un po’ di sale.

Tenere a cottura per 40 minuti lasciando parzialmente aperto il coperchio della pentola. Successivamente prendere il passaverdura in modo da fare la salsa e versarla in barattoli di vetro. Ora chiudere il coperchio e bollire per 30 minuti. Una volta raffreddati, bisogna mettere i barattoli a testa in giù e in un luogo buio.

Pomodori secchi

Le varietà di pomodori più indicate per essere essiccati al sole sono i ciliegino, Piccadilly e San Marzano. Lavare i pomodori a metà, mettere una spolverata di sale e disporre su una graticola. Per 2, massimo 3 settimane lasciare i pomodori all’aperto sotto il sole ma coperti in modo da non farli venire a contato con insetti.

Di giorno vale la pena girare i pomodori in modo da far asciugare in modo omogeneo l’ortaggio. Invece, di sera, evitare di tenere i pomodori sotto le stelle ma riporli in un luogo ventilato. Una volta che il pomodoro è essiccato può essere messo nei barattoli chiusi ermeticamente in modo da conservare il prodotto per mesi.

Chi vuole conservare i pomodori per almeno 6 mesi deve usare il freezer. Basta mettere i pomodori nei sacchetti per alimenti oppure in appositi contenitori. Solo così riusciremo a mangiare pomodori anche a Capodanno.