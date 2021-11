Talvolta siamo in cerca di ingredienti naturali che apportino beneficio sia alla nostra bellezza che alla nostra dieta. Sì, perché siamo sempre più propensi a fidarci di prodotti che, dunque, siano il più possibile genuini. Uno di essi, che soprattutto negli ultimi tempi sta spopolando, è l’olio di cocco, che presenta benefici molteplici. Molto utilizzato in India e Asia, questo potentissimo concentrato di acido ialuronico, presenta proprietà che neppure ci sogniamo.

Si pensi all’effetto brucia grassi, alle proprietà disinfettanti, analgesiche e antimicotiche che esso possiede. È, dunque, un prezioso alleato per la nostra pelle, che non ci deluderà se utilizzato con regolarità. Il primo uso interessante è quello cicatrizzante. Sin dall’antichità, infatti, la noce di cocco è stata sfruttata per le sue proprietà curative. In particolare, esso accelera la riepitelizzazione, migliora l’attività degli enzimi antiossidanti e stimola il collagene. Quando, come tutte le sostanze ricche di acido ialuronico, favorisce la riparazione cutanea del tessuto dell’epidermide, favorendone la cicatrizzante naturale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Molto utilizzato in India e Asia, questo potentissimo concentrato di acido ialuronico, presenta proprietà che neppure ci sogniamo

Vediamo un altro uso, di grande efficacia, soprattutto per le mamme in difficoltà nella lotta contro pidocchi. Questi ultimi, infatti, sono parassiti assai difficili da debellare. Ebbene, l’olio di cocco è un ottimo rimedio, in quanto aumenta le capacità insetticide del 43%, in tal modo soffocando il parassita. Il tutto, più efficacemente del semplice olio, pur esso utilizzato per fronteggiare questo tipo di problemi. Terzo uso è quello antinfiammatorio e antifungino. Esso, infatti, può essere utilizzato per lenire le infiammazioni e contro i funghi. Questo perché l’acido ialuronico, in esso contenuto, è ricco di proprietà antimicrobiche e antifungine.

Inoltre, è consigliabile in caso di scottature ed escoriazioni, per accelerarne la guarigione. Poi, lo si può utilizzare, per via topica, in caso di dermatiti e infezioni, come la Candida Albicans. In più, esso è noto per il suo forte potere emolliente ed idratante. Pertanto, è possibile utilizzarlo anche come crema viso, per mantenere la pelle elastica, contro essiccamento e rughe. Ancora, non si dimentichi il suo effetto straordinario come maschera per capelli sfibrati, che diventano morbidi e lucenti.

Quale olio di cocco preferire

In commercio, l’olio di cocco si può trovare di vari tipi ma è sempre meglio scegliere quello al 100% naturale. Cioè, il migliore è quello biologico, non trattato. Ciò in quanto le quantità di composti antiossidanti in esso contenute, sono nettamente superiori.