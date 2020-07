Si continua ad aprire le giornate di contrattazione dei mercati al rialzo e in gap up e poi si chiude sui minimi di giornata. Oggi è l’ennesima giornata che segue questo copione. Come interpretare situazioni del gemere?

Le resistenze non cedono anzi trattengono i rialzi dei principali indici azionari e stasera non possiamo che affermare che è molto pericoloso il segnale odierno dei mercati azionari. Sono diversi giorni che si cerca di rompere al rialzo livelli di prezzo statici e dinamici ma non ci si riesce. In situazioni similari i mercati hanno quasi sempre dato spazio a ritracciamenti anche di una certa entità. Sarà così anche stavolta? Bisogna prepararsi al peggio? Meglio essere cauti ma anche e soprattutto non anticipare gli eventi facendosi “portare per mano” dallo studio dei grafici e dai segnali che da esso derivano.

Cosa accadrà da ora al 31 luglio, prossimo setup annuale calcolato con i nostri metodi statistici?

Le probabilità continuano ad aumentare per assistere a movimenti ribassisti. Sarà così? Andiamo a monitorare il polso della situazione sia sotto l’aspetto previsionale che grafico.

Molto pericoloso il segnale odierno dei mercati azionari. Quali sono i livelli da monitorare?

La mappa previsionale non vede pericoli all’orizzonte ma chi “comanda” sono i livelli grafici che mantengono un trend al rialzo o al ribasso.

Frattale 2020 su scala settimanale per le Borse mondiali

A cosa prestare attenzione nei prossimi giorni?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli farebbero partire forti ribassi anche del 5/10% fino al 31 luglio.

Dax Future

12.580

Eurostoxx Future

3.288

Ftse Mib Future

19.650

S&P 500

3.161

Pericolose con possibili forti ripercussioni ribassiste anche di medio periodo, chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.384

Eurostoxx Future

3.223

Ftse Mib Future

19.230

S&P 500

3.115

Domani fondamentale e dovremmo avere più chiaro il quadro e la direzione che i mercati vorranno intraprendere nei prossimi 15 giorni almeno.

Si procederà come al solito per step e di volta in volta definiremo la tendenza ed i successivi obiettivi di prezzo e tempo.