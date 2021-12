C’era una volta il Capodanno che riuniva tutte le famiglie non solo attorno alla tavola, ma anche nella preparazione. Nonne, madri e figli tutti assieme a creare la pasta fatta in casa, a pulire il pesce, a darsi da fare per uno degli eventi più belli dell’anno. Una bellissima unità di intenti che riuniva la famiglia attorno al focolare domestico. Oggi possiamo anche ordinare o acquistare tutto pronto e, magari, farci anche un figurone. Dipende da noi e dal tempo e la voglia di dedicarci alla cucina. Per il resto, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dal catering alle gastronomie abbiamo a disposizione ogni ben di Dio. Oggi, però vedremo un’idea della nostra Redazione. Molto diverse dalle solite frittelle queste saranno perfette come antipasto per Capodanno facendo il botto a tavola.

Che bontà questo piatto

Fritto e olive assieme fanno frittelle di olive. Un abbinamento che tanto piace agli italiani. Anche, se poi necessita di una bella passeggiata per smaltire. Vediamo comunque la ricetta di questo antipasto davvero appetitoso:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

130 grammi di farina 00;

2 uova;

acqua fredda;

250 grammi di olive snocciolate, nere o verdi;

mezzo cucchiaio di lievito istantaneo per pizza;

formaggio grana;

sale;

olio da friggere.

Molto diverse dalle solite frittelle queste saranno perfette come antipasto per Capodanno facendo il botto a tavola

Ecco la preparazione del nostro antipasto:

prendiamo una terrina e inseriamo le uova con della farina che andremo a sbattere con la frusta, aggiungendo dell’acqua fredda. La pastella deve risultare perfetta. Se troppo liquida, aggiungiamo farina, al contrario, dell’acqua;

mettiamola in frigorifero per una mezzoretta, regolandola di sale;

riprendiamola e inseriamo le olive spezzettate, del formaggio grattugiato e il lievito, amalgamando per bene i componenti. Se vogliamo aggiungere della cannella o qualche spezia, è il momento giusto della preparazione;

scaldiamo una padella con l’olio bollente e versiamo col cucchiaio 5/6 palline del nostro composto;

mantenendo un fuoco alto, ma non troppo, giriamo le frittelle fino alla doratura completa e lasciamo assorbire nella carta;

serviamo a tavola possibilmente calde.

Un vino bianco di sostanza sarà l’abbinamento perfetto per questo antipasto che ricorda le più famose olive ascolane. Quindi, dirottiamo sul classico Verdicchio di Jesi, ma anche un bel Prosecco di Valdobbiadene. Perfetto anche un Millesimato del Trentino Brut. E, per non farci mancare nulla, affidiamoci a questa sublime torta salata per deliziare i palati dei commensali.

Approfondimento

Una delizia veloce ed economica ma con meno calorie della versione classica il tiramisù alle pere