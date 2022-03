Un tempo la moda stagionale era dettata dalle sfilate. Sulle pagine patinate delle riviste specializzate, ma anche in TV con rubriche molto seguite e apprezzate. Oggi a dettare mode e modelli sono anche le influencer. Instagram su tutti ha insegnato a queste donne manager a pubblicizzare i prodotti pur non facendo una vera e propria pubblicità. Per non parlare poi delle cosiddette “wags”, ossia le compagne dei calciatori. Sempre in prima linea allo stadio o in palestra, sul balcone o per strada, con abiti alla moda e accessori di tendenza. Il tutto in un click a costo zero per l’utente. E occhio proprio al capo che andremo a vedere in questo articolo e che sa donare alla donna che lo indossa davvero tanto fascino. Molto amato dalle vip e dalle influencer questo capo che quando fu indossato da un’icona di bellezza come Brigitte Bardot segnò una svolta nella moda e nello stile.

Nato in guerra

Come accadde col bomber, anche il trench è figlio della moda militare. Siamo nel 1800 e durante la Guerra di Crimea, che coinvolse mezza Europa, l’esercito inglese usava l’antenato di questo capo. Ideale per coprirsi dal freddo, ma soprattutto dalla pioggia e dal vento. Nella Prima Guerra Mondiale divenne praticamente insostituibile ed era il mezzo migliore per proteggersi all’interno delle trincee. Sarebbero per questo tante le possibili mamme che reclamano la maternità di questo figlio diventato famosissimo nella moda. Ma le sue origini sarebbero da ricondurre proprio al Regno Unito, dove Thomas Burberry ne depositò per primo il marchio.

Molto amato dalle vip e dalle influencer questo capo femminile primaverile pronto a esplodere e in grado di donare eleganza e sportività

Se la primavera è fresca come quella attuale e con vento che soffia tutti i giorni, il trench può essere davvero il capo perfetto. Difficile dire quale sarà il modello più gettonato della prossima primavera. O il colore maggiormente gradito. Questo perché dipende molto dalle star che lo propongono. Sicuramente un’icona del trench è Chiara Ferragni, a proposito di influencer che sanno fare della propria bellezza un investimento. Nelle sue recenti sfilate parigine ha già mostrato un paio di modelli interessanti che le nostre Lettrici potranno vedere sul profilo della famosa influencer. Un’altra bellissima donna che veste bene e promuove il trench è sicuramente Elisabetta Canalis, che starebbe sponsorizzando modelli ancora più sportivi e sexy della Ferragni.

