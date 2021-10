Stiamo cercando un dolce facile da preparare, con pochi ingredienti e in grado di far felice tutta la famiglia? Allo stesso tempo siamo stanchi delle classiche torte al cioccolato o allo yogurt? Siamo capitati nel posto giusto. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo una ricetta adatta anche ai meno esperti di cucina e che ci farà fare sicuramente bella figura. Per questo moltissimi stanno provando questo velocissimo dolce con solo 3 ingredienti che fa davvero impazzire. Un dolce che non è solo gustoso ma che potrebbe anche portare ottimi benefici alla nostra salute. Ma è il momento di scoprire di cosa si tratta e di mettersi ai fornelli.

Moltissimi stanno provando questo velocissimo dolce con solo 3 ingredienti che fa davvero impazzire

Il dolce di cui stiamo per parlare sono gli alchechengi al cioccolato fondente e cocco. Per prepararne 4 porzioni ci serviranno soltanto:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

20 alchechengi;

80 grammi di cioccolato fondente;

farina di cocco.

Il segreto del gusto unico di questo dolce sono proprio gli alchechengi. Gli alchechengi sono le bacche di una pianta asiatica che da alcuni anni hanno fatto la loro comparsa nei nostri supermercati. E questo è il momento giusto per iniziare a mangiarli. La raccolta inizia infatti a settembre e prosegue per tutto l’autunno.

Queste particolarissime bacche hanno anche notevoli proprietà nutrizionali. In primo luogo sono un vero e proprio concentrato di vitamina C. Basti pensare che una porzione di alchechengi contiene circa il doppio di vitamina C del limone. Ma non solo. I frutti contengono anche minerali come il calcio e sostanze come i carotenoidi e i flavonoidi. I primi sono ottimi aiutanti del sistema immunitario. I secondi possono essere utilissimi per la salute dell’apparato cardiocircolatorio e per proteggere il fegato.

Come preparare gli alchechengi al cioccolato fondente e cocco

Preparare il dolce è facilissimo e ci richiederà soltanto pochi minuti di lavoro. La prima operazione sarà quella di lavare gli alchechengi. Dovremo farlo con cura e attenzione per togliere eventuali residui di resina.

Una volta completato il lavaggio prendiamo un pentolino e mettiamo a sciogliere il cioccolato fondente. Non appena è diventato liquido immergiamo metà del frutto. Rimuoviamolo velocemente e passiamolo nella farina di cocco. Ripetiamo per tutti gli altri alchechengi e mettiamo a raffreddare su una teglia ricoperta di carta forno.

Aspettiamo che siano completamente freddi e portiamo in tavola. Gli alchechengi daranno a cioccolato e cocco un retrogusto acidulo davvero irresistibile.

Approfondimento

Combattere il diabete e regolarizzare l’intestino potrebbe diventare più facile con questa marmellata