Avere mal di testa è un disagio piuttosto comune, che molte volte non desta particolari preoccupazioni da parte di chi ne soffre. Ma non tutti i mal di testa sono uguali. Alcuni potrebbero rientrare nella sintomatologia di una vera e propria malattia molto diffusa e invalidante: l’emicrania. Solo in Italia, soffre di emicrania circa il 12% della popolazione (più quelli che ancora non lo sanno, scambiandola per comune mal di testa). Parliamo di 7-8 milioni di persone, prevalentemente donne, stando ai dati. Il problema è che moltissimi sottovalutano questo comune mal di testa ma potrebbe danneggiare per sempre il cervello a quanto dicono i ricercatori. L’emicrania, infatti, altererebbe in modo irreversibile la sostanza bianca del cervello creando delle vere e proprie microlesioni cerebrali. Per questo, anche con un semplice mal di testa, in alcuni casi sarebbe bene rivolgersi al medico.

Come riconoscere un mal di testa più grave

A differenza di una semplice cefalea (comune mal di testa), l’emicrania ha delle caratteristiche leggermente diverse che possiamo imparare a riconoscere. In primo luogo, chi soffre di emicrania lamenterà attacchi di mal di testa tanto frequenti, che possono durare dalle 4 alle 72 ore. Inoltre, molte volte l’emicrania è caratterizzata dall’unilateralità, quindi il dolore sarà spesso localizzato su uno dei due lati della testa, ma non sempre.

Il dolore da emicrania è di natura pulsante: alterna momenti in cui l’intensità diminuisce a momenti in cui l’intensità aumenta. Non è raro che porti con sé altri disturbi correlati, motivo per cui è una malattia così tanto invalidante. Tra questi annoveriamo attacchi di nausea e vomito, ma anche fotosensibilità, fonosensibiltà e osmofobia. Chi soffre di emicrania, infatti, mal tollera la luce forte, i rumori e, a volte, gli odori troppo pungenti. Questa sintomatologia potrebbe far scattare un campanello d’allarme.

Moltissimi sottovalutano questo comune mal di testa ma potrebbe danneggiare per sempre il cervello

Una volta riconosciuta la sintomatologia dell’emicrania non dobbiamo sottovalutarla. Si tratta infatti di una problematica che può diventare molto invalidante e portare conseguenze permanenti. Lo conferma una ricerca pubblicata su “Neurology”, che ha rianalizzato vari studi precedenti. I ricercatori hanno scoperto, attraverso i test di imaging, che chi soffre di emicrania ne porta i segni sul cervello. L’emicrania può portare delle anomalie nella sostanza bianca cerebrale, simili a piccoli ictus. La medicina non ha ancora dato un significato preciso a queste anomalie e non ha ancora spiegato la causa precisa. Ma il fatto ci suggerisce di non sottovalutare l’emicrania e di curarla seguiti da un medico.

