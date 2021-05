Con la crescita delle temperature, le insalate saranno sempre più gli alimenti quotidiani delle nostre tavole. Il modo di condire un’insalata correttamente non è però noto. Ora moltissimi sbagliano ma ecco le preziose regole per condire bene un’insalata senza danneggiare le foglie e migliorarne il gusto per un risultato perfetto.

Vari tipi di condimento

Ogni paese se non ogni regione ha il suo modo di condire l’insalata. In Francia nasce la vinaigrette, e in Italia abbiamo olio e aceto. Se si va più a Nord non è insolito notare delle salse d’insalata a base di burro.

Sia che si usi la vinaigrette sia olio e aceto, ci sono alcune regole importanti da rispettare. Queste riguardano in particolare l’uso dei componenti di base per il condimento dell’insalata, ovvero olio, sale e aceto.

Molta importanza viene data nella preparazione di una buona insalata al suo contenuto, ma poco al suo condimento. Si pensa di più a quali foglie d’insalata scegliere e quali spezie aggiungere, piuttosto che come preparare il condimento.

Molti lo ignorano ma olio e sale sono due alimenti che hanno bisogno di un’attenzione particolare. Alcuni mettono prima l’olio sull’insalata. Sembra una cosa tranquilla e invece l’olio si attacca alle foglie d’insalata e le fa appassire perché ha la capacità di penetrare nelle foglie.

Molti pensano che sia l’aceto a fare questo e invece non è così. La foglia d’insalata è rivestita di una sottile membrana su cui l’aceto scivola via. Invece l’olio la attraversa senza problemi.

Sale e olio in lotta

Anche il sale non ama ricevere l’olio. Se per condire l’insalata si mettesse prima sale e olio, il sale non riuscirebbe a sciogliersi nell’olio e resterebbe intero.

La cosa migliore è preparare una vinaigrette semplice mettendo insieme all’inizio sale e aceto e mescolando bene per far sciogliere il sale. Poi aggiungere l’olio, amalgamare bene e condire in questo modo l’insalata.

Se vogliamo che l’olio non si attacchi alle foglie e le faccia appassire, allora basta aggiungere alla vinaigrette un po’ di senape e il gioco è fatto. La senape intrappola l’olio e questo non si attacca più alle foglie d’insalata lasciandole integre. Abbiamo così preparato una vinaigrette da grandi chef con un sapore superbo.

